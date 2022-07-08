Россияне жалуются на безразличие Путина к огромным потерям в Украине - разведка

Россияне жалуются на Путина / УНИАН

Украинская разведка перехватила очередной разговор российского оккупанта со своей подругой, сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

По словам россиянина, президенту Владимиру Путина абсолютно безразлична судьба находящихся в Украине российских военных и потери армии.

По информации вражеского бойца, супруги российских военных, которые сначала якобы отправляли их на "учения", конечно не рассчитывали, что часть из них из этих "учений" не вернется, а будут участвовать в военных действиях на территории Украины.

"Я их понимаю отлично. Мужья поехали на учебу. А приезжают не все из этих, вроде бы учений. Сначала поехали на учебу, потом выяснилось, что спецоперация, а эта спецоперация превратилась в войну. От этого пользы не будет", - говорит он.

Российский военный таккже отметил, что "жены ничего не смогут сделать, чтобы их вернуть".

"Что к Путину напрямую обратиться? Не было такого никогда. Путин скажет - я рад за тебя. Мне [безразлично] (неценз.). И все. Как у меня комбат постоянно. я, говорит, рад за тебя, мне [безразлично] (неценз.)", - жалуется оккупант.

Ранее Главред писал о том, что российские оккупанты деморализованы, боятся мощи Вооруженных сил Украины и готовы даже стрелять себе в ноги, чтобы живыми вернуться с войны.Об этом свидетельствует аудиоперехват телефонного разговора путинского солдата с женой, опубликованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Напомним, Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта, мечтавшего лишить нашу страну независимости и присоединить к России. Речь идет о солдате оккупационной армии РФ Андрее Чернецове.

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