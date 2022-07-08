Россияне жалуются на безразличие Путина к огромным потерям в Украине - разведка

Российский боец жалуется своей девушке, что Путину безразлична судьба военнослужащих в Украине.
Украинская разведка перехватила очередной разговор российского оккупанта со своей подругой, сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.
По словам россиянина, президенту Владимиру Путина абсолютно безразлична судьба находящихся в Украине российских военных и потери армии.
По информации вражеского бойца, супруги российских военных, которые сначала якобы отправляли их на "учения", конечно не рассчитывали, что часть из них из этих "учений" не вернется, а будут участвовать в военных действиях на территории Украины.
"Я их понимаю отлично. Мужья поехали на учебу. А приезжают не все из этих, вроде бы учений. Сначала поехали на учебу, потом выяснилось, что спецоперация, а эта спецоперация превратилась в войну. От этого пользы не будет", - говорит он.
Российский военный таккже отметил, что "жены ничего не смогут сделать, чтобы их вернуть".
"Что к Путину напрямую обратиться? Не было такого никогда. Путин скажет - я рад за тебя. Мне [безразлично] (неценз.). И все. Как у меня комбат постоянно. я, говорит, рад за тебя, мне [безразлично] (неценз.)", - жалуется оккупант.
Ранее Главред писал о том, что российские оккупанты деморализованы, боятся мощи Вооруженных сил Украины и готовы даже стрелять себе в ноги, чтобы живыми вернуться с войны.Об этом свидетельствует аудиоперехват телефонного разговора путинского солдата с женой, опубликованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.
Напомним, Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта, мечтавшего лишить нашу страну независимости и присоединить к России. Речь идет о солдате оккупационной армии РФ Андрее Чернецове.
Читайте также:
- Сокрушительные удары HIMARS: в западной разведке не верят в новое продвижение РФ в Украине
- В разведке США озвучили три сценария развития войны в Украине
- Враг стягивает силы и готовится наступать: следующим оккупанты атакуют Северск - британская разведка