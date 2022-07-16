У Зеленского ответили на угрозы Италии из-за поставок военной помощи Украине

Внутриполитическая борьба в западных странах не должна отразиться на поставках оружия Украине.
Советника главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на слухи о ситуации с поставкой военной техники из Италии.
По его словам, внутриполитическая борьба в западных странах не должна отразиться на поставках оружия Украине.
"Традиционная внутриполитическая борьба в западных странах не должна отразиться на единстве по фундаментальным вопросам борьбы добра со злом. В частности, на поставках оружия в Украину. Мы не можем разрешить Кремлю использовать политическую конкуренцию как оружие для подрыва демократий", - написал в Twitter Подоляк.
Что заявили в Италии
Ранее министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо заявил, что политический кризис, вызванный возможной отставкой премьер-министра Марио Драги, может не позволить помогать Украине в борьбе против российской агрессии.
В частности, он подчеркнул, что сомневается насчет будущего поставок итальянских вооружений Украине.
Драги пытался подать в отставку после того, как одна из коалиционных партий отказалась голосовать за вотум доверия, но президент Италии не принял ее.
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