"РФ прямо сейчас празднует": отставка Драги может лишить Украину военной поддержки Италии - Politico

Драги был одним из самых активных западных лидеров, выступавших против Путина / Фото УНИАН

Политический кризис в Италии, спровоцированный возможной отставкой премьер-министра Марио Драги, может не позволить полноценно помогать Украине в ее борьбе против российской агрессии. В частности, речь идет о поставках необходимого вооружения. Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в интервью изданию Politico.

По его словам, Драги был одним из самых активных западных лидеров, выступавших против Путина. В частности, одним из первых предложил жесткие санкции и заморозку валютных резервов России, а также поддержал кандидатуру Украины в ЕС. Отставка Драги грозит лишить Украину военной поддержки Италии.

"Россияне прямо сейчас празднуют падение еще одного западного правительства. Теперь я сомневаюсь, что мы можем отправить оружие. Это одна из многих серьезных проблем", - сказал Ди Майо.

Он объяснил, что если правительство рухнет, оно продолжит выполнять роль временного исполнителя с ограниченными полномочиями до окончания выборов. Это может привести к параличу, лишив страну права продолжать вооружать Украину, помогать семьям в условиях кризиса стоимости жизни или подписывать новые газовые соглашения для создания резервов на случай, если Россия закроет краны, предупредил Ди Майо.

Итальянский министр обвинил критиков Драги в том, что они выполняют работу главы Кремля Владимира Путина и призвал партии не валить правительство во время голосования за недоверие на следующей неделе в парламенте.

Отметим, ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в кулуарах саммита лидеров НАТО в Мадриде заявил, что Италия будет поставлять в Украину тяжелое вооружение, аналогичное тому, что уже предоставили Германия и Нидерланды.

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Как сообщал Главред, премьер-министр Италии Марио Драги заявил об отставке, он пережил вотум недоверия в Сенате, но будущее его правительства было поставлено под вопрос из-за бойкота голосования "Движением 5 звезд", ключевым союзником коалиции.

Президент Италии Серджио Матарелла не принял отставку Драги. Таким образом, в парламенте страны должно пройти отдельное голосование, которое покажет, располагает ли нынешнее правительство поддержкой большинства.

Ранее 7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально объявил об отставке с должности премьер-министра Великобритании. Глава правительства покидает кресло из-за потери доверия среди министров и чиновников.

В своем обращении он отметил, что будет исполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет избран преемник. Выборы нового главы партии должны начаться уже сегодня.

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