Премьер Италии уходит: президент отказался принимать отставку Марио Драги

Марио Драги / president.gov.ua

Марио Драги уходит в отставку с поста премьер-министра Италии. Как сообщает Аnsa.it, Драги пережил вотум недоверия в Сенате Италии, но будущее его правительства было поставлено под вопрос из-за бойкота голосования Движением 5 звезд, ключевым союзником коалиции.

Парламентарии Движения 5 звезд отказались участвовать в голосовании из-за противодействия частям законопроекта об облегчении стремительного роста цен на энергоносители, с которым был связан вотум доверия.

В своем заявлении Драги сказал, что пакт доверия, который поддерживало правительство национального единства, исчез.

"Я хочу объявить, что сегодня вечером я передам прошение об отставке президенту республики", - цитирует его заявление пресс-служба Правительства.

Немного позже стало известно, что президент Италии Серджо Маттарелла не принял заявление об отставке премьер-министра страны Марио Драги.

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Визит Драги в Украину

В четверг, 16 июня, в столицу Украины прибыли лидеры четырех европейских стран - президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис.

Во время визита президент Франции Эммануэль Макрон пообещал не принуждать Украину к мирным переговорам с Россией.

Также Макрон заявил что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление статуса кандидата на вступление в Евросоюз для Украины.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после визита в Киев заявил, что "мир под диктовку" на условиях, навязанных Россией в одностороннем порядке, невозможен. При этом Шольц назвал ожидания Кремля, что РФ удастся захватить часть украинских территорий и затем дождаться изменений с течением времени, "иллюзией Путина".

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