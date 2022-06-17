Макрон, Шольц и Драги не заставляли Зеленского идти на переговоры с Путиным - Никифоров

Украина сама будет решать, когда продолжать переговоры со страной-агрессором.
Лидеры Германии, Франции, Италии и Румынии во время своего визита в Киев не склоняли президента Украины Владимира Зеленского к продолжению переговоров с Россией. Об этом заявил спикер Зеленского Сергей Никифоров, сообщает 24 канал.
Информация о таких склонениях является ложной.
"Они (иностранные политики - ред) ни к чему нас не склоняли. Даже наоборот - говорили о том, что Украина может вести переговоры тогда, когда сама посчитает нужным. И они заинтересованы в том, чтобы Украина в этих переговорах находилась в наиболее выгодной для себя позиции", - добавил Никифоров.
Он заявил, что Украина сама будет решать, когда проводить переговоры со страной-агрессором.
По данным Никифорова политики заявили о готовности продолжать предоставление Украине экономической, политической, военной и оборонной поддержки.
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Как сообщало ранее издание Die Welt, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги приехали в Украину якобы для того, чтобы уговорить Зеленского вернуться к переговорам с Путиным. С такой просьбой они обратились, чтобы избежать будущих трудностей в их странах.
Визит Макрона, Шольца и Драги в Украину - о чем заявили политики
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал не принуждать Украину к мирным переговорам с Россией.
Также Макрон заявил что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление статуса кандидата на вступление в Евросоюз для Украины.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц после визита в Киев заявил, что "мир под диктовку" на условиях, навязанных Россией в одностороннем порядке, невозможен. При этом Шольц назвал ожидания Кремля, что РФ удастся захватить часть украинских территорий и затем дождаться изменений с течением времени, "иллюзией Путина".
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