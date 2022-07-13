"Независимая Бурятия": Подоляк высмеял "признание" Северной Кореей ОРДЛО

Через определенное время КНДР может признать независимую Бурятию и Демократическую Республику Тыва, отметил чиновник.
Через некоторое время КНДР запросто может признать независимость Бурятии и Демократической республики Тыва, говорится в заявлении советника главы ОП Украины Михаила Подоляка в Telegram.
Такое заявление чиновник сделал, комментируя хвастовство российской пропаганды по поводу признания КНДР созданных Россией на украинской территории "ЛДНР".
"Пока Владимир Путин готовится к визиту в новую страну-партнера - Иран, Северная Корея признала криминальную группировку "ДНР". Фантастическая победа. Фантастическое достижение, ради которого надо будет полностью уничтожить репутацию "большой РФ", - сказал советник главы ОП.
Подоляк также отметил, что через определенное время КНДР может признать независимую Бурятию и Демократическую Республику Тыва.
Признание "ДНР" и "ЛНР"
Напомним, 13 июля стало известно, что Пхеньян признал "ДНР" и "ЛНР".
Украина приняла решение разорвать дипломатические отношения с КНДР. Причиной стало признание так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Как сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел Украины.
Также напомним, президент Владимир Зеленский пообещал жесткую реакцию на решение Северной Кореи о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР".
"Это такая новость, что даже дополнительных комментариев не требует. Все очевидно, каким путем идем мы, и к чему могут привести оккупанты", - сказал президент вечером, 13 июля.
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