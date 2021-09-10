У Зеленского пообещали новый удар по Северному потоку — 2 после его запуска

Украина намерена продолжить борьбу с газопроводом СП-2 / Reuters

Украина планирует продолжать борьбу с трубопроводом Северный поток — 2 даже после того, как его запустят в эксплуатацию.

Как заявил пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров, официальная позиция Украины не изменилась.

Он пояснил, что проект газопровода представляет угрозу для национальной и энергетической безопасности всех стран европейского региона.

Ранее председатель правления российского Газпрома Алексей Миллер сообщил, что строительство газопровода Северный поток-2 полностью завершено.

По словам Миллера, строительство завершено утром в пятницу, 10 сентября, в 8.45 по московскому времени.

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Северный поток 2:

Проектом Nord Stream 2 предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Газопровод проходит в обход Украины.

Оператором трубопровода является компания Nord Stream 2 AG, основателем которой является российский Газпром. Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

США ввели против подрядчиков строительства ряд санкций, из-за чего в свое время работы по сооружению газопровода прекращались.

2 сентября после встречи с президентом США Джозефом Байденом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Байден гарантировал введение санкций против газопровода Северный поток-2 в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины.