У Зеленского пообещали новый удар по Северному потоку — 2 после его запуска

Газопровод представляет угрозу для национальной безопасности, говорит Сергей Никифоров.
Украина планирует продолжать борьбу с трубопроводом Северный поток — 2 даже после того, как его запустят в эксплуатацию.
Как заявил пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров, официальная позиция Украины не изменилась.
Он пояснил, что проект газопровода представляет угрозу для национальной и энергетической безопасности всех стран европейского региона.
Ранее председатель правления российского Газпрома Алексей Миллер сообщил, что строительство газопровода Северный поток-2 полностью завершено.
По словам Миллера, строительство завершено утром в пятницу, 10 сентября, в 8.45 по московскому времени.
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Северный поток 2:
Проектом Nord Stream 2 предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Газопровод проходит в обход Украины.
Оператором трубопровода является компания Nord Stream 2 AG, основателем которой является российский Газпром. Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.
США ввели против подрядчиков строительства ряд санкций, из-за чего в свое время работы по сооружению газопровода прекращались.
2 сентября после встречи с президентом США Джозефом Байденом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Байден гарантировал введение санкций против газопровода Северный поток-2 в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины.