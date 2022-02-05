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У Зеленского разнесли фейк оккупантов о переговорах Киева с боевиками "ЛДНР"

5 февраля 2022, 19:51
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Не может быть никаких обязательств украинских переговорщиков перед оккупантами, подчеркнул Михаил Подоляк.

Офис президента
В Офисе президента прокомментировали фейк оккупантов / УНИАН

Юридические обязательства представителей Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу и в Нормандском формате перед представителями оккупационных структур ОРДЛО отсутствуют, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Таким образом он прокомментировал распространенные рядом украинских СМИ сообщения со ссылкой на представителей самопровозглашенных "республик" о том, что якобы на встрече советников лидеров Нормандского формата в Париже 26 января текущего года "украинская сторона в лице главы Офиса президента Андрея Ермака взяла на себя обязательство под гарантии Германии и Франции представить в ТКГ письменную реакцию на все предложения ОРДЛО по урегулированию конфликта на Донбассе с целью начать предметный и конструктивный диалог по их обсуждению и согласованию", передает Интерфакс-Украина.

В частности, представители террористических образований "ожидают" уже к моменту следующего заседания ТКГ, 9 февраля, получить ответ Украины по параметрам будущего режима особого статуса, снятию экономической блокады с ОРДЛО и освобождению задержанного так называемого представителя ОРДЛО в Совместном центре по координации и контролю за прекращением огня (СЦКК) на Донбассе.

"Безусловно, нет и не может быть никаких юридически значимых обязательств украинских переговорщиков перед какими-либо представителями оккупационных структур. По очевидной причине: нет таких "представителей" в юридическом смысле", - заявил Подоляк.

Кроме того, по его словам, глава Офиса президента Андрей Ермак и иные представители Украины в ТКГ и Нормандском формате "на 100% осознают определённую неоднозначность корпуса Минских документов в том виде, как они были согласованы в 2014-2015 годах".

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"В связи с чем неоднократно подчёркивалось, что, принимая рамочный характер Минских документов, украинская сторона настаивает на таких шагах в этих рамках, которые гарантируют Украине честный и длительный мир. А это возможно только при полном уважении к суверенитету Украины", - сказал он.

Как подчеркнул Подоляк, после существенного ограничения трансляции в Украине пропагандистских российских телеканалов, блокировки пропагандистских российских и пророссийских медиа для него "крайне странно видеть, что некоторые украинские СМИ берут на себя функцию доставки сообщений в интересах оккупантов".

"Это говорит не только об очень небрезгливом отношении в таких СМИ к источникам сообщений, но и о сильно расшатанных моральных ориентирах. В этом контексте отмечаем, что любое распространение в украинских СМИ пропагандистских вбросов от оккупантов, а также игнорирование задекларированных украинской стороной принципиальных подходов к Минскому процессу является элементом сознательной или несознательной коллаборации с государством-агрессором", - подытожил он.

Встреча советников лидеров стран "Нормандии" по Донбассу

В Париже 26 января прошла встреча советников лидеров стран нормандского формата по вопросу разрешения конфликта России и Украины на Донбассе. Киев на переговорах представлял глава Офиса президента Андрей Ермак, Москву – замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Как рассказал Ермак, участники переговоров провели аудит Минских соглашений, договорились о возобновлении режима прекращения огня без предварительных условий, а также выразили готовность продолжать работу с целью поиска компромисса по реализации "Минска".

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ТКГ нормандские переговоры Михаил Подоляк
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