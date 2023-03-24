У Зеленского высмеяли бредни "малообразованного" Лукашенко насчет "урановых" снарядов НАТО

Обедненный уран не имеет отношения к ядерному оружию, напомнил Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк прокомментировал высказывания Александра Лукашенко / Скриншот

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал высказывания Александра Лукашенко о том, что анонсированные поставки Великобританией ВСУ боеприпасов с обедненным ураном якобы имеют отношение к ядерному оружию.

Как подчеркнул он в интервью Каналу 24, обедненный уран не имеет отношения к ядерному оружию.

Подоляк считает, что Лукашенко следовало бы просто повторить курс 8 и 9-го класса средней школы по физике.

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"Знаете, если человек малообразован, если он не заканчивал даже среднюю школу – это немного странно, что он это публично подчеркивает раз за разом. Обедненный уран – это вообще не о ядерном оружии, вообще не о каком-то радиационном загрязнении или о чем-то другом. Нет", — говорит представитель ОП.

Вместе с тем он уверен, что Лукашенко совсем не разбирается в идущих боевых действиях, поэтому обращать внимание на его заявления по этому поводу не стоит.

"Лукашенко вообще не разбирается в войне и процессах, которые сегодня происходят. Он совершенно оторван от реальности. Живет себе, чем-то занимается, пусть себе живет. Пока, по крайней мере, Россия еще существует в таком виде. Это же не имеет смысла – обращать внимание на слова, которые говорят, например, Песков, Лавров, Лукашенко", – добавил собеседник.

Скандальное заявление Лукашенко

Напомним, ранее Лукашенко гневно высказался о планах Великобритании поставить в Украину снаряды с обедненным ураном.

"А Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном. Если они безумцы, то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное. Поэтому от безумства надо немножко уходить в сторону. И как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вот увидите – ответ будет страшный", — заявил Лукашенко.

Поставки снарядов с обедненным ураном

Ранее Минобороны Великобритании заявило, что президент РФ Владимир Путин распространяет заведомо ложную информацию о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.

21 марта военное ведомство анонсировало, что вместе с боевыми танками Challenger-2 отправит в Украину бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.

В тот же день российский диктатор Владимир Путин в ходе переговоров с Си Цзиньпином в Кремле прокомментировал это заявление, сказав, что "коллективный Запад начинает уже применять оружие с ядерным компонентом".

На это представитель Минобороны Великобритании ответил: "Британская армия использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах на протяжении десятилетий. Это стандартный компонент, не имеющий ничего общего с ядерным оружием или потенциалом. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать".

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