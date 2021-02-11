Uber отключил популярную услугу по заказу такси в Украине

Такси Uber в Украине можно заказать только по приложению / osvita.mediasapiens.ua

Популярный сервис такси Uber отключил возможность заказать автомобиля по телефону в Украине.

Отныне клиенты Uber имеют возможность заказать такси только с помощью специального приложения, пишет AIN.ua.

Отметим, что заказать такси Uber с помощью голосового вызова можно было в Киеве, Одессе и Львове.

Если же сейчас позвонить по номеру Uber 9988, то включится автоответчик и клиентам сообщат о том, что для заказа услуги необходимо скачать приложение.

По данным компании, по состоянию на август 2020 года, на вызовы такси Uber по телефону приходилось менее 10% всех поездок. Возможность заказать машину Uber по телефону действовала в Украине с 2018 года.

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