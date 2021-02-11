Uber отключил популярную услугу по заказу такси в Украине

Заказ такси Uber с помощью голосового вызова действовал в Киеве, Одессе и Львове.
Популярный сервис такси Uber отключил возможность заказать автомобиля по телефону в Украине.
Отныне клиенты Uber имеют возможность заказать такси только с помощью специального приложения, пишет AIN.ua.
Отметим, что заказать такси Uber с помощью голосового вызова можно было в Киеве, Одессе и Львове.
Если же сейчас позвонить по номеру Uber 9988, то включится автоответчик и клиентам сообщат о том, что для заказа услуги необходимо скачать приложение.
По данным компании, по состоянию на август 2020 года, на вызовы такси Uber по телефону приходилось менее 10% всех поездок. Возможность заказать машину Uber по телефону действовала в Украине с 2018 года.
Читайте такжеВ Украине изменятся правила работы службы такси
Что ждет Uber, Uklon и Bolt в Украине:
- Напомним, ранее в Министерстве инфраструктуры разработали законопроект, который внесет существенные изменения в регулирование работы службы такси в Украине.
- Новый законопроект должен вывести пассажирских перевозок из тени. Таксисты будут работать на основе патента, который можно приобрести сроком на один месяц или год.
- В Министерстве инфраструктуры надеются, что благодаря изменениям государственный бюджет сможет получать порядка 800 миллионов гривен в год.
- Перевозчиков намерены строго контролировать. Эти функции будет выполнять Укртрансбезопасность.
Автор: Алексей Тычина