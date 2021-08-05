Убили мужа и пытали жену: на Днепропетровщине банда нелюдей ограбила семью фермера

На Днепропетровщине банда пытала и убила фермера / Скриншот

На Днепропетровщине бандиты в балаклавах напали на дом фермера. Сначала пытали 67-летнего мужчину, чтобы тот отдал им деньги, а в соседней комнате душили его жену. Впоследствии фермера убили, а сейф открыли с помощью лома.

Пострадавшая с ужасом вспоминает ночь, когда в последний раз видела мужа живым. Бандиты вломились в дом около двух ночи через окно: растащили супругов в разные комнаты и стали пытать, требуя отдать деньги, рассказывается в сюжете ТСН.

Женщину душили веревкой для белья, однако позже оставили ее и ушли. Когда пострадавшая добралась до комнаты мужа, тот уже был мертв. Жена погибшего позвонила сыну: он приехал через несколько минут, но спасти отца уже не было возможности. Согласно медицинской экспертизе мужчина умер от удушения.

Из сейфа злоумышленники украли все семейные накопления – чуть более миллиона гривен. Фермер выращивал зерновые и подсолнечник и накануне нападения продал партию урожая, говориться в сюжете.

Также сообщается, что преступники были хорошо подготовлены и обладали личной информацией о жертвах – один из них знал даже то, что женщина недавно перенесла инсульт. Глава областной ассоциации фермеров Анатолий Гайворонский отметил, что в последнее время участились такие случаи нападений.

Сейчас открыто уголовное производство по факту умышленного убийства и разбоя. Злоумышленников разыскивают. Чтобы обезопасить маму от повторного приступа, сын убитого фермера планирует установить на участке камеры и датчики движения.

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