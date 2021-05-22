На Киевщине фермер зверски задушил подчиненного и позвонил копам

Перед звонком в полицию, он обрезал провода камер видеонаблюдения, спрятал видеорегистратор и запугал другого сотрудника.
Правоохранители раскрыли преступление, которое было совершено в ноябре 2020 года. Как выяснилось, фермер задушил своего подчиненного, а затем попытался ввести в заблуждение следователей, сообщается на сайте ГУНП в Киевской области. Преступление было совершено в поселке Макаров Бучанского района.
Отмечается, что в конце ноября прошлого года в полицию позвонил 37-летний руководитель фермерского предприятия. Он заявил, что обнаружил на территории тело сотрудника.
Как позднее удалось выяснить правоохранителям, между мужчинами произошла ссора, в результате которой фермер задушил подчиненного.
Перед звонком в полицию, он обрезал провода камер видеонаблюдения, спрятал видеорегистратор и запугал другого сотрудника, ставшего случайным свидетелем преступления.
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Отмечается, что мужчина и ранее имел проблемы с законом. Следователи уже сообщили о подозрении по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК, а 21 мая суд отправил его под стражу без права внесения залога.
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