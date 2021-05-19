В Киеве жестоко зарезали мужчину: на теле - 18 ножевых ранений

В Днепровском районе Киева на улице нашли труп мужчины

В среду, 19 мая, в Днепровском районе Киева нашли мертвым 27-летнего местного жителя. На теле мужчины было около 18 ножевых ранений.

Жуткую находку обнаружил случайный прохожий около семи часов утра на улице Новаторов, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

На месте происшествия работали эксперты и привлекали кинологов с собакой. Кроме ножевых ранений, на теле обнаружили многочисленные ушибы.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство. Ведутся поиски причастного к преступлению.

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