В Киеве жестоко зарезали мужчину: на теле - 18 ножевых ранений

Жуткую находку обнаружил случайный прохожий около семи часов утра на улице Новаторов. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.
В среду, 19 мая, в Днепровском районе Киева нашли мертвым 27-летнего местного жителя. На теле мужчины было около 18 ножевых ранений.
Жуткую находку обнаружил случайный прохожий около семи часов утра на улице Новаторов, сообщили в пресс-службе столичной полиции.
На месте происшествия работали эксперты и привлекали кинологов с собакой. Кроме ножевых ранений, на теле обнаружили многочисленные ушибы.
По факту умышленного убийства открыто уголовное производство. Ведутся поиски причастного к преступлению.
Убийство в Киеве - о чем ранее писал Главред:
- В прошлом году на праздник Крещение в Киеве жестоко убили участника боевых действий на Донбассе. Мужчина истек кровью возле кафе.
- В столице произошло жестокое убийство недалеко от остановки скоростного трамвая в Святошинском районе. Мужчину несколько раз ударили ножом, в результате потерпевший скончался еще до прибытия медиков.
- 27 апреля в полиции сообщили, что 16-летний парень в ходе семейной ссоры зарезал родителей и младшего брата. После этого еще несколько дней жил в квартире с трупами.
Автор: Анна Багрий