"Ты п*д**ас и на**щик": в Киеве на улице зарезали мужчину

Детали проишествия установит полиция / Фото Информатор

Вечером в четверг, 23 января, в Киеве произошло жестокое убийство. Недалеко от остановки скоростного трамвая Генерала Потапова в Святошинском районе мужчину несколько раз ударили ножом, в результате потерпевший скончался еще до прибытия медиков.

Информация об инциденте поступила в полицию около девяти вечера. Копам удалось выяснить у очевидцев, что возле дома на улице Покотило встретились двое мужчин. Позже к ним подошел третий человек, который начал кричать на погибшего. В какой-то момент нападавший со словами "Ты п*д**ас и на**щик" несколько раз ударил мужчину в живот ножом. Пострадавший упал, а двое мужчин ушли в неизвестном направлении, передает Информатор.

На вид погибшему около 30 лет. На теле нашли, по меньшей мере, два проникающих ранения. Врачи, которые прибыли на место инцидента, оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

Детали происшествия выяснят правоохранители.

Напомним, в ночь на 19 января в Киеве смертельно ранили участника боевых действий на Донбассе. Известно около 3 часов ночи к кафе на улице Николая Юнкерова, 28а подошел мужчина, истекающий кровью, и попросил о помощи. Работники общепита вызвали скорую, но до прибытия медиков мужчина не дожил, он скончался возле кафе.