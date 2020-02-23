Выбежал весь в крови: в Запорожье жестоко зарезали наркобарона

В Запорожье убили криминального авторитета / УНИАН

Правоохранители Запорожья в субботу, 22 февраля, сообщили об убийстве мужчины. Отмечается, что погибшим оказался местный наркобарон и криминальный авторитет по кличке Сарван.

"22 февраля в 18:46 поступило сообщение о том, что в автомобиле скорой помощи скончался мужчина 1968 года рождения от ножевого ранения грудной клетки", - рассказала пресс-офицер ГУНП в Запорожской области Екатерина Людвик в комментарии изданию Укринформ.

По данным местного ресурса Актуально, убитый был местным криминальным авторитетом по кличке Сарван - азербайджанец по национальности.

При этом Страна сообщает, что битый был причастен к наркорынку в Запорожье. Кроме того, он организовал преступную группировку и имел связи с другим влиятельным местным бандитом - Григорой.

Сарвану нанесли ножевые ранения возле собственного частного дома на Нижней Хортице в Запорожье.

В свою очередь УНН сообщает, что в последнее время убитый передвигался с охраной, что его не спасло. После нападения Сарван выбежал к таксистам весь в крови и упал на землю. Ему вызвали скорую помощь, но до больницы он не доехал.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и возможных причастных к убийству.

Убийство Сарвана / Актуально

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