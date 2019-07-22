"Юрку уже поджидали": появились подробности жесткого убийства парня под Киевом

В Славутиче парня смертельно ранили ножом в шею / Подробности

Друзья погибшего от ножевого ранени в шею в Славутиче Киевской области Юрия Булата утверждают, что подозреваемые в убийстве являются известными в городе криминальными авторитетами.

В комментарии Обозревателю друзья рассказали, что Юрий не был журналистом, как ранее написали некоторые СМИ. Молодой человек был военнослужащим, однако в последнее время работал директором предприятия по переработке отходов.

"В ночь на воскресенье, 21 июля, Юрка вместе с друзьями находился в одном из баров. На видео, снятое камерой наблюдения, которое мы просматривали, видно, как к нему подошел какой-то мужчина. После короткого разговора он начал бить Юру", – рассказала нам знакомая погибшего на условиях анонимности.

Женщина вспоминает, что неизвестные провоцировали Юрия выйти на улицу и продолжить разборки, однако он не велся на провокацию.

"Около пяти утра заведение закрылось, и компания вышла из бара. Там Юрку уже поджидали как минимум три человека. Завязалась драка. Все произошло очень быстро. В конце драки двое из тех уродов, иначе их не назовешь, держали Юру за руки, а третий нанес единственный смертельный удар", – рассказали друзья погибшего.

/ Фото: пресс-служба полиции

В пресс-службе полиции Киевской области сообщили, что в течение нескольких часов правоохранителям удалось задержать двух подозреваемых в убийстве парня.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и место пребывания человека, который нанес смертельное ножевое ранение. Но перед задержанием он решил самостоятельно выйти к работникам правоохранительных органов", – сообщили в ведомстве.

Друзья Юрия утверждают, что полиция в течение дня несколько раз задерживала и отпускала подозреваемых.

"Удар наносил Евгений С., а Дмитрий Р. и Армен Х. держали Юру за руки. Эти люди – известные в Славутиче криминальные личности. По слухам, они распространяют наркотиками и промышляют рэкетом", – рассказали собеседники.

В полиции открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство". Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Святошинском районе Киева в одной из квартир нашли убитой женщину.