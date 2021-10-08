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Убийца девочки остался на свободе, родители просили его "сурово не наказывать"

8 октября 2021, 21:22

Малышку отбросило на 30 метров – на отбойник. Ребенка сразу же отвезли в детскую больницу в Полтаве, но спасти не смогли.

Гончар, который задавил довочку, получил условный срок

Украинский гончар Сергей Спасенов, который сбил насмерть на пешеходном переходе на трассе Киев – Харьков четырехлетнюю девочку, отделался условным сроком.

Полтавский районный суд посчитал, что лишение свободы может "негативно повлиять на дальнейшую судьбу и место в обществе" обвиняемого. Но самое поразительное, что потерявший ребенка отец, а также бабушка, просили судей "не наказывать сурово" водителя.

Трагедия произошла 30 июня 2021 года в районе Абазовки (Полтавская область). 60-летняя жительница села Светлана Шкуть шла по пешеходному переходу со своей внучкой – четырехлетней полтавчанкой Катюшей. И в этом момент их сбил красный Citroen Berlingo.

Малышку отбросило на 30 метров – на отбойник. Ребенка сразу же отвезли в детскую больницу в Полтаве, но спасти не смогли – через час Катя умерла.

"Травмы у девочки были очень серьезные. Пострадала и ее бабушка, женщину тоже госпитализировали", – рассказали в полтавской полиции.

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Тормозной след автомобиля составил почти 75 метров. Уже по результатам проведенных экспертиз выяснилось, что водитель Citroen Berlingo ехал со скоростью 116-122 км/ч, что значительно превышает допустимую на том участке дороги.

За рулем автомобиля, сбившего женщину с внучкой, оказался 65-летний Сергей Спасенов из Решетиловки – заслуженный мастер народного творчества Украины, президентский стипендиат. Известный не только в Украине, но и за рубежом гончар, керамист. Его работы хранятся в музеях.

С началом российской агрессии на востоке Украины мужчина в возрасте 59 лет отправился на войну: служил в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде, после мобилизации в 2015 году продолжал помогать воинам как волонтер.

Судья Лариса Гольник избирала тогда меру пресечения Спасенову. Как раз на днях она вспоминала это ДТП в своем блоге. Гольник написала, что "несмотря на очевидность обстоятельств ДТП, задержанный пытался хитрить, выгораживал себя, искажал поведение других участников дорожного движения".

"Потребности в этом не было – по завершению следствия другой суд будет определять степень его вины и меру наказания.

Почему-то мне стало обидно и стыдно. За седого мужчину, художника, чьи творческие достижения и профессиональное мастерство признаны государством, добровольного участника боевых действий на востоке Украины, волонтера. К сожалению, не все испытания судьбы он оказался готовым выдержать с достоинством.

Вопрос судьи, не считает ли он, что его репутация предусматривает и несколько повышенные обязательства перед обществом, человека удивил", – написала известная украинская судья.

Только один факт. Во время избрания меры пресечения Спасенов говорил:

"Я ехал 90, может чуть больше, километров в час. Не больше, потому что в тот момент, когда произошло столкновение, у меня отказал руль, видно, заглохла машина. Я не могу объяснить тот длинный тормозной путь".

А вот отец погибшей девочки Роман Шкуть тогда же сообщил, что в день аварии Спасенов говорил, что из-за какой-то машины или автобуса не увидел пешеходов на переходе. Однако никаких транспортных средств больше на дороге в момент аварии не было.

Лариса Гольник также добавила в блоге, что личное отношение судьи к участникам уголовного производства не должно влиять на объективность и беспристрастность при вынесении решения. Но выносила его в деле по ДТП на трассе уже не она.

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Полтавский районный суд Полтавской области (судья Игорь Киндяк) признал Сергея Спасенов виновным в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели потерпевшего (ч.2 ст. 286 УК) и дал мужчине 3 года лишения свободы с лишением права управлять автомобилем на 1 год. Однако от отбывания наказания мужчину освободили с годичным испытательным сроком. Если за это время он не совершит никакого уголовного правонарушения, то избежит тюрьмы.

По сути, сейчас Спасенов может вести вполне обычную жизнь: разве что сообщать о выезде за пределы Украины, смене места жительства или работы.

После вынесения Полтавским районным судом очень мягкого приговора родственники отказываются от комментариев – в том числе и мама погибшей девочки. Единственное, что она сказала журналист, что произошедшее – это "вечная и бесконечная боль, с которой мне жить".

viber
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