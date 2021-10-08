Убийца девочки остался на свободе, родители просили его "сурово не наказывать"

Гончар, который задавил довочку, получил условный срок

Украинский гончар Сергей Спасенов, который сбил насмерть на пешеходном переходе на трассе Киев – Харьков четырехлетнюю девочку, отделался условным сроком.

Полтавский районный суд посчитал, что лишение свободы может "негативно повлиять на дальнейшую судьбу и место в обществе" обвиняемого. Но самое поразительное, что потерявший ребенка отец, а также бабушка, просили судей "не наказывать сурово" водителя.

Трагедия произошла 30 июня 2021 года в районе Абазовки (Полтавская область). 60-летняя жительница села Светлана Шкуть шла по пешеходному переходу со своей внучкой – четырехлетней полтавчанкой Катюшей. И в этом момент их сбил красный Citroen Berlingo.

Малышку отбросило на 30 метров – на отбойник. Ребенка сразу же отвезли в детскую больницу в Полтаве, но спасти не смогли – через час Катя умерла.

"Травмы у девочки были очень серьезные. Пострадала и ее бабушка, женщину тоже госпитализировали", – рассказали в полтавской полиции.

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Тормозной след автомобиля составил почти 75 метров. Уже по результатам проведенных экспертиз выяснилось, что водитель Citroen Berlingo ехал со скоростью 116-122 км/ч, что значительно превышает допустимую на том участке дороги.

За рулем автомобиля, сбившего женщину с внучкой, оказался 65-летний Сергей Спасенов из Решетиловки – заслуженный мастер народного творчества Украины, президентский стипендиат. Известный не только в Украине, но и за рубежом гончар, керамист. Его работы хранятся в музеях.

С началом российской агрессии на востоке Украины мужчина в возрасте 59 лет отправился на войну: служил в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде, после мобилизации в 2015 году продолжал помогать воинам как волонтер.

Судья Лариса Гольник избирала тогда меру пресечения Спасенову. Как раз на днях она вспоминала это ДТП в своем блоге. Гольник написала, что "несмотря на очевидность обстоятельств ДТП, задержанный пытался хитрить, выгораживал себя, искажал поведение других участников дорожного движения".

"Потребности в этом не было – по завершению следствия другой суд будет определять степень его вины и меру наказания.

Почему-то мне стало обидно и стыдно. За седого мужчину, художника, чьи творческие достижения и профессиональное мастерство признаны государством, добровольного участника боевых действий на востоке Украины, волонтера. К сожалению, не все испытания судьбы он оказался готовым выдержать с достоинством.

Вопрос судьи, не считает ли он, что его репутация предусматривает и несколько повышенные обязательства перед обществом, человека удивил", – написала известная украинская судья.

Только один факт. Во время избрания меры пресечения Спасенов говорил:

"Я ехал 90, может чуть больше, километров в час. Не больше, потому что в тот момент, когда произошло столкновение, у меня отказал руль, видно, заглохла машина. Я не могу объяснить тот длинный тормозной путь".

А вот отец погибшей девочки Роман Шкуть тогда же сообщил, что в день аварии Спасенов говорил, что из-за какой-то машины или автобуса не увидел пешеходов на переходе. Однако никаких транспортных средств больше на дороге в момент аварии не было.

Лариса Гольник также добавила в блоге, что личное отношение судьи к участникам уголовного производства не должно влиять на объективность и беспристрастность при вынесении решения. Но выносила его в деле по ДТП на трассе уже не она.

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Полтавский районный суд Полтавской области (судья Игорь Киндяк) признал Сергея Спасенов виновным в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели потерпевшего (ч.2 ст. 286 УК) и дал мужчине 3 года лишения свободы с лишением права управлять автомобилем на 1 год. Однако от отбывания наказания мужчину освободили с годичным испытательным сроком. Если за это время он не совершит никакого уголовного правонарушения, то избежит тюрьмы.

По сути, сейчас Спасенов может вести вполне обычную жизнь: разве что сообщать о выезде за пределы Украины, смене места жительства или работы.

После вынесения Полтавским районным судом очень мягкого приговора родственники отказываются от комментариев – в том числе и мама погибшей девочки. Единственное, что она сказала журналист, что произошедшее – это "вечная и бесконечная боль, с которой мне жить".