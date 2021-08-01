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"Большая наценка": министр агрополитики рассказал, как непогода ударит по ценам на продукты

1 августа 2021, 11:30
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Чрезмерные осадки привели к проблемам у аграриев.

Поле_пестициды
Погода внесла коррективы в сроки сбора урожая / Pixabay

Непогода в Украине повлияла на сроки уборки урожая - в этом году они сдвинулись на две недели, рассказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

Как подчеркнул он в эфире 1+1, сложные погодные условия не оказали существенного влияния на количественные показатели.

Сбор урожая: какие регионы пострадали от непогоды

Глава Минагрополитики пояснил, что чрезмерные осадки привели к тому, с проблемами столкнулись в южных регионах, по сбору ранней группы зерновых — ячменя, пшеницы.

В то же время на фазу вегетации кукурузы и для подсолнечника, которые находятся на этапе опыления, дожди наоборот есть идеальным условием с точки зрения получения влаги, которая позволит сформировать полноценный урожай.

"Поэтому, если говорить в целом по количеству осадков за этот календарный год, то этого более чем достаточно для нормального прогнозируемого для страны урожая на уровне 70 млн тонн", — сказал министр.

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"Золотые" продукты питания: когда ждать снижения цен

Лещенко сообщил, что в Министерстве аграрной политики в этом году ожидают стабилизации цен на аграрную продукцию. Однако отмечает и о факторе, который может этому мешать — это наценка от торговых сетей, которую осенью хотят урегулировать на законодательном уровне.

Министр уточнил, что цены на сельскохозяйственные продукты уже в октябре-ноябре снизится не меньше, чем на 10%.

По его прогнозу, не стоит ожидать роста цен — они сбалансируются, поскольку прошлый год был очень сложный (росли цены на подсолнечное масло и на сахар).

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"А в этом году они сбалансируются, а также и на хлебобулочные изделия. Цена уменьшится, но есть одна базовая вещь, которую Министерство уже в сентябре будет двигать в парламенте. Речь идет о законе о внутренней торговле. Нам надо навести порядок с торговыми сетями, которые злоупотребляют своим монопольным положением и делают большую наценку. И мы приходим к абсурду, когда цена на украинское подсолнечное масло в Польше ниже, чем у нас", — резюмировал Лещенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские магазины втридорога продают подсолнечное масло отечественного производства. В то же время, наш продукт за рубежом уходит в разы дешевле. В частности, самая низкая цена на подсолнечное масло в Украине - 43 грн. Но это за пол литра.

Также, ранее Главред писал, что более половины сливочного масла, которое продают в Украине, являются фальсификатом.

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