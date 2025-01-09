Угроза быстрого продвижения РФ на Днепропетровщине: появился тревожный прогноз

На Днепропетровщине нужно строить больше фортификационных сооружений, считает Алексей Гетьман.

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РФ может двинуться в Днепропетровскую область / Коллаж: Главред, Фото: А.Слободенюка t.me/mod_russia

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Войска РФ могут быстрее продвигаться по Днепропетровщине

На Днепропетровщине нужно строить больше фортификаций

В случае продвижения армии страны-оккупанта РФ, бои на территории Днепропетровщины могут несколько отличаться от происходящего на Донбассе, заявил военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман.

"Донбасс очень урбанизирован, и там один населённый пункт переходит в другой. Там же, где больше полей, как на Днепропетровщине, просто нужно строить больше фортификационных сооружений и линий обороны, чтобы не позволять врагу продвигаться и брать господствующие высоты", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт не исключает, что существует теоретическая возможность того, что российские войска действительно могут быстрее продвигаться по территории Днепропетровщины.

"Но, во-первых, скорость увеличится не существенно, а, во-вторых, слишком стремительное продвижение врага будет означать его отрыв от тылов, что усложнит обеспечение той группировки россиян, которая двинется вперед. Например, танку нужно около 100 литров горючего на 100 км, а зимой даже больше – что, за ним будет ехать бензовоз, который будет его заправлять? Другой момент – военнослужащий может взять с собой ограниченное количество оружия, например, десять магазинов, но не сто. Те же РЭБы и прочее работают от аккумуляторов, а на поле боя розетку не найдёшь. То есть стремительное продвижение создаст проблемы с обеспечением войска россиян", - пояснил он.

Собеседник уточнил, что российские войска пытаются двигаться, минуя села, даже небольшие населенные пункты, чтобы максимально продвинуться вперёд.

"Хорошо, они продвигаются, а дальше что? А дальше получают ответный удар, ведь мы можем держать оборону не только позиционно, но и маневренно, мобильно, то есть передвигаясь и заманивая врага в ловушки", - отметил он.

Военный эксперт также обратил внимание на то, что Днепропетровщина – это ненамного менее урбанизированная местность, чем Донетчина.

"В общем, россияне могут пытаться быстрее продвигаться, если дойдут до Днепропетровской области, но им это не удастся, потому что, если об этом говорят военные, это понимают и в Генеральном штабе, поэтому готовятся. Зайти на Днепропетровщину оккупанты действительно могут, но давайте сами себя не пугать их стремительным продвижением там, потому что такого не будет", - добавил Гетьман.

Напомним, в ВСУ назвали новые цели РФ после Покровска. В Донецкой област россияне еще имеют тактическое преимущество, напомнил Иван Тимочко.

Как сообщалось ранее, россияне захватили еще один населенный пункт под Покровском. Отмечается, что оккупанты захватили поселок Птичье. Также враг продвинулся далее.

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Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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