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Угроза нового локдауна: в Минздраве назвали область, которая попадет в "красную зону"

21 января 2022, 13:58
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В регионах ухудшается эпидемиологическая ситуация, подчеркнул Игорь Кузин.

Игорь Кузин
Игорь Кузин / УНИАН

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин прокомментировал вероятность введения локдауна в Украине в связи с эпидемией коронавируса.

Как подчеркнул он в интервью LIGA.net, объявлять жесткий локдаун, который был в 2020 году, в Украине не будут.

"Локдаунов, как у нас было в 2020 году, не планируется", - подчеркнул главный санврач.

В Украине возвращается "красная зона" карантина

По его словам, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионах, первой в "красную" зону может войти Ивано-Франковская область.

"Думаю, что Ивано-Франковская область, учитывая, что там довольно быстро ухудшается ситуация. Огромное количество случаев, которое подтверждено лабораторно. Очень большое количество госпитализаций. Процент или тренд к госпитализации растет около 70% в течение суток. То есть большое количество людей госпитализируется одновременно ", - добавил Кузин.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро пятницы, 21 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 20 156 жителей страны (сутками ранее было 18 479). В том числе заболели 2464 ребенка и 429 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 226 человек; летальных случаев - 150; выздоровели 4 486 человек.

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