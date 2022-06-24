Угроза окружения ВСУ: в Минобороны рассказали о наступлении РФ под Лисичанском

Продолжаются ожесточенные бои под Северодонецком / facebook.com/GeneralStaff.ua

Российские оккупанты стремятся окружить подразделения Вооруженных сил Украины в районе Лисичанска, заявил представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник.

Как подчеркнул он во время брифинга в Медиацентре Украина — Укринформ, враг также стремится добиться полного контроля над Северодонецком.

По данным представителя Минобороны, самыми горячими участками фронта остаются населенные пункты на южном и юго-восточном направлениях от Северодонецка.

"Противник значительно увеличил количество авианалетов. Враг стремится установить полный контроль над Северодонецком, ведет наступательные действия, чтобы попытаться окружить наши войска в районе Лисичанска и блокировать основные логистические пути", - уточнил он.

Мотузяник добавил, что в результате ударов по Лисичанску и окрестным селам было разрушено огромное количество зданий. Под огнем находятся и такие населенные пункты, как Боровское, Верхнекаменка, Николаевка, Белая Гора.

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Напомним, ранее военный корреспондент Юрий Бутусов сообщил в Facebook о том, что украинские военные ночью 24 июня покинули часть промзоны и вышли из Северодонецка.

"Мы вышли из Северодонецка. Сегодня ночью украинские подразделения организованно покинули часть Северодонецкой промзоны. На том участке фронта, где я находился, уход прошел под обстрелом, но без потерь. Уходить горько, но это решение давно уже назрело", - пояснил он.

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