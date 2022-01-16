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Угроза "кровавой войны": Кулеба требует от РФ доказательств отсутствия планов агрессии

16 января 2022, 17:56
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РФ должна доказать отсутствие планов дальнейших военных действий, говорит глава МИД Украины.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба / УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал переговоры Запада с РФ в контексте ситуации вокруг Украины.

В интервью Bild он пояснил, что в ходе прошедших переговоров России с США и НАТО Запад показал российской стороне, что он твердо стоит на стороне Украины.

"России не удалось разделить Запад, разговаривая с США через головы Украины и Европы", - сказал Кулеба.

По его словам, "нелегитимные российские ультиматумы в отношениях НАТО с Украиной были справедливо отклонены".

При этом министр подчеркнул, что "сейчас важно, что будет происходить дальше", и высказал убеждение, что российская сторона должна доказать отсутствие планов дальнейших военных действий.

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"Я уверен, что Россия должна продолжить переговоры. Россияне утверждают, что не планируют никакие новые военные действия. Если они хотят доказать серьезность своих слов, они должны продолжить диалог в устоявшихся форматах", - отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

На вопрос, стала ли ситуация безопаснее для Украины по итогам минувшей недели дипломатии, он отметил, что "ситуация стала бы менее безопасной для Украины, если бы России удалось разделить Запад или заставить Украину и союзников нарушить свои фундаментальные принципы, но России не удалось этого добиться".

Кулеба также заявил об ожиданиях сотрудничества с новым федеральным правительством Германии под руководством Олафа Шольца.

Он сказал: "Мы ожидаем, что новое федеральное правительство вместе с Украиной и нашими партнерами и союзниками возьмет жесткий курс на противодействие российским угрозам и попыткам запугивания".

"Никакие бизнес-интересы или симпатии к Путину не стоят того, чтобы допустить новую кровавую войну в Европе. Я уверен, что наше единство является нашей коллективной суперсилой, когда речь идет о противодействии растущей агрессивности России и предотвращению нового масштабного кризиса европейской безопасности", - добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Читайте такжеВ Конгрессе США предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс"

Ранее Кулеба заявил о том, что причиной стремления Украины в НАТО является агрессия РФ.

Он отметил, что Россия на протяжении десятилетий создавала конфликтный пояс вдоль своих границ и в различных формах подрывала безопасность почти всех соседних стран.

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