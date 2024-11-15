Угроза вторжения РФ в Черниговскую область: в ЦПД сделали важное заявление

В Черниговской области сохраняется угроза проникновения вражеской ДРГ.

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Угроза вторжения РФ / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Главное из заявления:

Угрозы вторжения РФ в Черниговскую область нет

История с российским ДРГ на границе является информационной операцией врага

15 ноября появились сообщения о якобы "входе" российских военных в приграничье Черниговской области. Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко оценил угрозу вторжения России в этот регион.

"Никакой угрозы вторжения в Черниговскую область нет. Есть исключительно ограниченная угроза ДРГ", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, история о Гремяче лживая и является исключительно информационной операцией врага.

"В июне очень похожая история была с Рыжевкой в Сумской области. Кто-то где-то появился, снял флаг и убежал. В то же время, после такой информационной истории с Рыжевкой враг потерял Суджу в Курской области", - подчеркнул руководитель ЦПД.

ДРГ в Черниговской области - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 15 ноября в СМИ появилась информация, что российские военнослужащие, якобы, зашли на территорию Украины через границу на Черниговщине в села Гремяч и Мурашки в Новгород-Северском районе.

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии для Главреда заявил, что украинские защитники на Черниговщине обнаружили российский триколор, который был установлен неподалеку от границы на разрушенном мосту через реку Судость. Но заявление российских пропагандистов, что ДРГ зашла в город Гремяч не соответствует действительности.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

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