Угроза захвата четырех областей Украины: эксперт раскрыл главную задачу РФ

Ротационная основа позволит ВСУ удержать линии фронта, считает Роман Свитан.

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Роман Свитан прокомментировал вероятность наступления РФ / коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, скрин

Главное из заявлений Свитана:

Прикрытием будут чисто географические особенности местности

Оккупации Донецкой области войскам РФ помешают масштабы территории

Стратегически задача по полному захвату четырех областей Украины Россией стоит, но технически это сделать нереально, выполнить это РФ в 2025 году будет проблематично, заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Во-первых, для захвата территорий на правом берегу российским войскам нужно форсировать Днепр. Да, есть несколько узких мест, где река шириной 200 метров. Но, во-первых, таких мест не так много, а, во-вторых, там большая быстрина: при такой скорости движения реки выстроить понтонный мост будет очень сложно, а, если учесть, что это нужно будет делать под нашими ударами, то это просто невозможно сделать. А на резиновых лодках на правый берег особо не походишь", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

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Эксперт пояснил, что дальнейшего расширения не будет, потому что этот плацдарм будет подвержен ударам.

"Во-вторых, выполнению задачи по оккупации Донецкой области российским войскам помешают масштабы территории – она слишком большая, а также слишком мощные агломерации: Мирноград – Покровск, а также Дружковка – Краматорск – Славянск. Пройти эти агломерации невозможно. То же самое касается левого берега Запорожской области: теоретически возможно дойти до Днепропетровщины с юга, но там это сделать очень сложно именно из-за мощной агломерации – сил и средств противника там просто не хватит", - считает он.

/ Главред

Собеседник также отметил, что прикрытием будут чисто географические особенности местности, а также особенности территорий.

"В-третьих, нехватка ресурсов не позволит России решить эту задачу, тем более в срок – за 2025 год. В-четвертых, наше противодействие тоже будет немаловажным фактором. Но все зависит от его интенсивности. Если, например, мы поставим в строй ВСУ половину наших правоохранителей, то мы напитаем войска мотивированными и профпригодными бойцами. Пара сотен тысяч бойцов у нас дополнительно точно будет, и, если их на ротационной основе запустить в ВСУ, мы удержим линии фронта в их нынешнем виде и не допустим захвата новых территорий Россией", - добавил Свитан.

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Ранее стало известно, что российские оккупанты заняли некоторые позиции на территории Сумской области. Однако операция ВСУ в Курской области еще не завершена, там до сих пор находятся наши военные.

Напомним, что армия страны-агрессора России активизировала боевые действия на правом берегу Херсонской области.

Как сообщал Главред, ранее в Генштабе раскрыли цели операции на Курщине после громкого демарша комбата ВСУ. Для противодействия численно превосходящему противнику Силы обороны Украины прибегают к асимметричным действиям.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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