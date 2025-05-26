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Угроза захвата четырех областей Украины: эксперт раскрыл главную задачу РФ

Алексей Тесля
26 мая 2025, 21:26
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Ротационная основа позволит ВСУ удержать линии фронта, считает Роман Свитан.
Роман Свитан
Роман Свитан прокомментировал вероятность наступления РФ / коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, скрин

Главное из заявлений Свитана:

  • Прикрытием будут чисто географические особенности местности
  • Оккупации Донецкой области войскам РФ помешают масштабы территории

Стратегически задача по полному захвату четырех областей Украины Россией стоит, но технически это сделать нереально, выполнить это РФ в 2025 году будет проблематично, заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Во-первых, для захвата территорий на правом берегу российским войскам нужно форсировать Днепр. Да, есть несколько узких мест, где река шириной 200 метров. Но, во-первых, таких мест не так много, а, во-вторых, там большая быстрина: при такой скорости движения реки выстроить понтонный мост будет очень сложно, а, если учесть, что это нужно будет делать под нашими ударами, то это просто невозможно сделать. А на резиновых лодках на правый берег особо не походишь", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

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Эксперт пояснил, что дальнейшего расширения не будет, потому что этот плацдарм будет подвержен ударам.

"Во-вторых, выполнению задачи по оккупации Донецкой области российским войскам помешают масштабы территории – она слишком большая, а также слишком мощные агломерации: Мирноград – Покровск, а также Дружковка – Краматорск – Славянск. Пройти эти агломерации невозможно. То же самое касается левого берега Запорожской области: теоретически возможно дойти до Днепропетровщины с юга, но там это сделать очень сложно именно из-за мощной агломерации – сил и средств противника там просто не хватит", - считает он.

Покровск Инфографика
/ Главред

Собеседник также отметил, что прикрытием будут чисто географические особенности местности, а также особенности территорий.

"В-третьих, нехватка ресурсов не позволит России решить эту задачу, тем более в срок – за 2025 год. В-четвертых, наше противодействие тоже будет немаловажным фактором. Но все зависит от его интенсивности. Если, например, мы поставим в строй ВСУ половину наших правоохранителей, то мы напитаем войска мотивированными и профпригодными бойцами. Пара сотен тысяч бойцов у нас дополнительно точно будет, и, если их на ротационной основе запустить в ВСУ, мы удержим линии фронта в их нынешнем виде и не допустим захвата новых территорий Россией", - добавил Свитан.

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Ранее стало известно, что российские оккупанты заняли некоторые позиции на территории Сумской области. Однако операция ВСУ в Курской области еще не завершена, там до сих пор находятся наши военные.

Напомним, что армия страны-агрессора России активизировала боевые действия на правом берегу Херсонской области.

Как сообщал Главред, ранее в Генштабе раскрыли цели операции на Курщине после громкого демарша комбата ВСУ. Для противодействия численно превосходящему противнику Силы обороны Украины прибегают к асимметричным действиям.

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Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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