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"Украина даст отпор": Резников назвал вероятные сроки агрессии РФ

3 декабря 2021, 10:34
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Необходимо сделать цену возможной эскалации неприемлемой для агрессора, подчеркнул Алексей Резников.

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РФ стянула почти 100 тысяч солдат на границу Украины / Facebook/mod.mil.rus

Министр обороны Алексей Резников назвал вероятные сроки агрессии России против Украины, а также сообщил цифры числа войск РФ, сосредоточенных на российско-украинской границе.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, говоря об обороноспособности Украины, трансляция которого проходила на официальном сайте парламента.

Вероятная дата агрессии РФ

Резников отмечает, что наиболее вероятный период масштабного военного обострения со стороны скопившихся войск Российской Федерации на границе с Украиной - конец января.

"Наша разведка анализирует все сценарии, включая самый худший. Она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем достижения готовности для эскалации будет конец января. Подчеркиваю, эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным, и наша задача - предотвратить его", - заявил Резников.

Он пояснил, что чем лучше Киев сработает сам вместе с партнерами, тем меньше будет угроза эскалации.

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"Способ - сделать цену возможной эскалации неприемлемой для агрессора. Украина больше всего заинтересована в политически-дипломатическом сценарии урегулирования. Никаких силовых провокаций с нашей стороны в принципе быть не может", - сказал Резников.

Министр подчеркнул, что путь умиротворения агрессора не рассматривается. "В случае необходимости Украина даст отпор", - сказал он.

Число войск РФ на границе Украины

Суммарное количество войск на территории РФ, а также на временно оккупированных территориях , которые могут быть задействованы для эскалации, сегодня оценивается в 94,3 тыс. человек, сообщил министр обороны.

"Сейчас вокруг Украины и во временно оккупированном Крыму в постоянной готовности находятся 41 батальонно-тактическая группа, из которых 33 на постоянной основе, 8 - дополнительно переброшены в Крым. Суммарное количество войск на территории РФ, а также на временно оккупированных территориях, которые могут быть задействованы для эскалации, сегодня оценивается в 94,3 тыс. человек", - сказал Резников.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак провел переговоры с национальным советником президента США по безопасности Джейком Салливаном.

Разговор касался ситуации со скоплением российских войск на украинских границах.

Стороны обсудили совместную обеспокоенность по поводу военной деятельности России у границ Украины и ее жесткой риторики в отношении Украины, подчеркивается в сообщении.

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