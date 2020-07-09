НАТО усиливает военное присутствие в Черном море

Украина и НАТО договорились усилить военное присутствие в Черном море / Reuters

НАТО будет усиливать военное присутствие в Черном море и намерено уделять более пристальное внимание Черноморскому региону.

Как информирует пресс-служба Минобороны, договоренности были достигнуты в рамках телефонного разговора между министром обороны Украины Андреем Тараном и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Уточняется, что Таран озвучил необратимость реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Североатлантическом альянсе.

Ключевым моментом беседы стал обмен мнениями по ситуации безопасности на Донбассе и в акватории Черного моря. Собеседники согласились, что ситуация с безопасностью в Черном море продолжает ухудшаться, поскольку Россия наращивает свое военное присутствие и меняет баланс сил.

Читайте такжеВ ВСУ пояснили, чем НАТО поможет Украине в Черном мореСтолтенберг заявил, что НАТО увеличивает воздушное патрулирование в Черноморском регионе, а также усилить присутствие военных кораблей НАТО.

Таран подчеркнул важность обмена информацией относительно обстановки в регионе. Столтенберг поддержал инициативу. Министр пригласил страны Альянса принять участие в масштабных военных учениях, которые Украина намерена провести осенью нынешнего года.

Отметим, 7 июля в Черное море вошли четыре военных корабля НАТО.

Как ранее сообщалось, у Украины есть шанс получить статус главного союзника США вне НАТО, однако для этого Киев должен поставить этот вопрос на повестку дня.

Напомним, 12 июня Украине предоставили в НАТО статус партнера с расширенными возможностями.

Позже в Кабмине перечислили выгоды, которые получит наша страна. Среди прочего, после получения особого статуса в НАТО, Украина сможет участвовать в планировании операций и получит допуск ко всем учениям Альянса.