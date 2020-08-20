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Украина намерена приостановить экстрадицию в Беларусь - СМИ

20 августа 2020, 10:21

Приостановка экстрадиции была бы зеркальным ответом на демарш официального Минска в истории с выдачей "вагнеровцев".

Украина, Беларусь
Отношения Украины и Беларуси несколько усложнились / УНИАН

После того, как Беларусь сначала обещала выдать членов ЧВК Вагнер Киеву, а в итоге они были переправлены в РФ, Киев может использовать несколько вариантов реагирования, в том числе приостановить сотрудничество по вопросам экстрадиции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на дипломатические источники.

Среди других вариантов - отмена запланированного на октябрь "Форума регионов Украины и Беларуси" в Гродно, заморозка работы различных двусторонних групп.

По данным источника, приостановка экстрадиции была бы зеркальным ответом на демарш официального Минска в истории с выдачей "вагнеровцев", при том что белорусские правоохранители обращаются к украинским коллегам с запросами гораздо чаще, чем наоборот.

А вот идея с отзывом посла несет и негативные моменты. Ему, скорее всего, лучше оставаться в Минске и собирать информацию, считает источник.

Напомним, 33 участника вооруженного формирования ЧВК Вагнер были задержаны на территории Беларуси 29 июля. Их подозревают в попытке осуществления деятельности по дестабилизации ситуации в стране.

Киев отправил запрос Минску о выдаче 28 боевиков, которые подозреваются в преступлениях на Донбассе.

Позже стало известно, что Беларусь передала России 32 российских граждан, которые ранее были задержаны в Минске и объявлены бойцами частной военной компании Вагнера. Россияне смогли вернуться на родину в рамках Минской конвенции о правовой помощи.

ЧВК Вагнер экстрадиция новости Украины
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