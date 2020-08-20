Украина намерена приостановить экстрадицию в Беларусь - СМИ

Приостановка экстрадиции была бы зеркальным ответом на демарш официального Минска в истории с выдачей "вагнеровцев".
После того, как Беларусь сначала обещала выдать членов ЧВК Вагнер Киеву, а в итоге они были переправлены в РФ, Киев может использовать несколько вариантов реагирования, в том числе приостановить сотрудничество по вопросам экстрадиции.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на дипломатические источники.
Среди других вариантов - отмена запланированного на октябрь "Форума регионов Украины и Беларуси" в Гродно, заморозка работы различных двусторонних групп.
По данным источника, приостановка экстрадиции была бы зеркальным ответом на демарш официального Минска в истории с выдачей "вагнеровцев", при том что белорусские правоохранители обращаются к украинским коллегам с запросами гораздо чаще, чем наоборот.
А вот идея с отзывом посла несет и негативные моменты. Ему, скорее всего, лучше оставаться в Минске и собирать информацию, считает источник.
Напомним, 33 участника вооруженного формирования ЧВК Вагнер были задержаны на территории Беларуси 29 июля. Их подозревают в попытке осуществления деятельности по дестабилизации ситуации в стране.
Киев отправил запрос Минску о выдаче 28 боевиков, которые подозреваются в преступлениях на Донбассе.
Позже стало известно, что Беларусь передала России 32 российских граждан, которые ранее были задержаны в Минске и объявлены бойцами частной военной компании Вагнера. Россияне смогли вернуться на родину в рамках Минской конвенции о правовой помощи.