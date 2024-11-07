Украина может сделать Трампу выгодное предложение: дипломат рассказал детали

Огрызко описал, какие последствия могут быть для Украины после избрания Трампа президентом США. Он сказал, что надо отбросить эмоции и думать о новой стратегии.

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Украина может сделать Трампу выгодное предложение, считает дипломат/ коллаж: Главред, фото: Главред, Facebook Дональд Трамп

Кратко:

Украина имеет шансы наладить с Трампом конструктивный диалог

Наше государство может сделать Трампу несколько выгодных предложений

Дональд Трамп - это вызов для Украины, но также и новые возможности. Теперь, когда его избрали президентом США, нам нужно убрать эмоции и думать о новой стратегии с новой администрацией, а также обдумывать варианты, как мы можем встроить нашу страну в стратегические приоритеты Соединенных Штатов.

Украине прежде всего надо думать над тем, что мы можем предложить Трампу. Но это должны быть не общие тезисы или какие-то концепции, которые "летают в облаках", а очень конкретные вещи. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, сообщает OBOZ.UA.

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"Он предприниматель, человек, который считает все на калькуляторе, который четко и ясно понимает, что он заработает или не заработает и от чего. Поэтому я думаю, что сегодня главная задача украинской власти - дать ему очень-очень-очень конкретные предложения, на которых он может заработать", - отметил Огрызко.

По его словам, Украина точно имеет несколько конкретных предложений, которые могла бы предложить Трампу. Первое касается производства оружия.

"Например, производство оружия для Украины. Это тема, которая может предоставить сотни миллиардов долларов для американской экономики. Вернуться к теме лендлиза, что снова будет означать, что американская экономика начнет работать для того, чтобы обеспечить Украину соответствующим оружием. Вернуться к теме, о которой упоминал бывший государственный секретарь США Майк Помпео, о том, что после завершения войны украинские вооруженные силы могут заменить часть американских войск в Европе, опять же, сэкономив США деньги", - рассказал экс-министр иностранных дел Украины.

Также, по его словам, можно обсудить с Трампом и тему ядерной энергетики.

"Тема ядерной энергетики - это то направление, которое может дать миллиарды и миллиарды долларов экономике Америки, если она будет работать для нужд атомной энергетики Украины и так далее. То есть на самом деле таких тем есть несколько. Надо сесть, взять лист бумаги, написать, что и как мы можем делать, и немедленно передавать эти предложения президенту Трампу. Вот тогда у нас будет предметный практический диалог", - высказал мнение Огрызко.

В то же время Огрызко отметил, что предвыборные обещания Трампа могут отличаться от того, что он будет говорить и делать после победы на выборах. Поэтому, по словам дипломата, Украина может наладить с администрацией Трампа более позитивный и конструктивный диалог.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда. С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Дональд Трамп стал президентом США - последние новости

Как сообщалось, Трамп лично объявил о своей победе на выборах президента США. Республиканец пообещал "вылечить" Соединенные Штаты после его победы.

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