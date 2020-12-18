​Украина обновила список "красных" стран​: куда ездить опасно

Украина вновь обновила список стран красной зоны.
Министерство здравоохранения Украины в очередной раз обновило перечень стран "красной зоны". В список стран, где показатель распространения коронавируса оказался неблагоприятный, попали еще восемь государств.
В частности, к "красной" зоне ведомство отнесло 47 стран. В список стран "красной зоны" также вошли Дания, Словакия, Турция, Армения, Латвия, Эстония, Италия и Босния и Герцеговина.
Наивысшие показатели заболеваемости, более тысячи случаев на 100 тысяч населения, зафиксированы в:
- Сербии,
- Грузии,
- Хорватии,
- Литве,
- Люксембурге,
- Черногории,
- Сан-Марино,
- Словении.
Как сообщают в Минздраве, в списке стран "зеленой" зоны находятся 147 стран, а открывает его Украина – 410,9 случаев заражения на 100 тысяч населения.
Всего в перечень вошли 194 государства.
Отметим, в "красную зону" попадают те страны, в которых заболеваемость COVID-19 выше, чем в Украине.
По возвращению из этих стран в Украину необходимо уйти на самоизоляцию на 14 дней с помощью приложения "Вдома" или в течение суток сделать ПЦР-тест. В случае отрицательного результата самоизоляция не нужна. Также можно приехать с готовым тестом, сделанным не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- В Украине за сутки зафиксировано 12 тысяч 630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 260 человек, выздоровели более 12 тысяч человек.
- Врач Тарас Жиравецкий развенчал популярные мифы о лечении коронавируса. По его словам, лекарства от коронавируса не существует, а многие препараты назначают для успокоения пациентов с COVID-19.
- Глава Минздрава Максим Степанов 16 декабря заявил, что Украина рассчитывает получить вакцину от коронавируса уже в феврале 2021 года. Киев проводит переговоры с целью получения препарата как можно раньше.