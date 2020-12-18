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​Украина обновила список "красных" стран​: куда ездить опасно

18 декабря 2020, 20:07
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Украина вновь обновила список стран красной зоны.

Украина вновь обновила список стран красной зоны / УНИАН

Министерство здравоохранения Украины в очередной раз обновило перечень стран "красной зоны". В список стран, где показатель распространения коронавируса ​оказался неблагоприятный, попали еще восемь государств.

В частности, к "красной" зоне ведомство отнесло 47 стран. В список стран "красной зоны" также вошли Дания, Словакия, Турция, Армения, Латвия, Эстония, Италия и Босния и Герцеговина.​

Наивысшие показатели заболеваемости, более тысячи случаев на 100 тысяч населения, зафиксированы в:

  • Сербии,
  • Грузии,
  • Хорватии,
  • Литве,
  • Люксембурге,
  • Черногории,
  • Сан-Марино,
  • Словении.

Как сообщают в Минздраве, в списке стран "зеленой" зоны находятся 147 стран, а открывает его Украина – 410,9 случаев заражения на 100 тысяч населения.

Всего в перечень вошли 194 государства.

Отметим, в "красную зону" попадают те страны, в которых заболеваемость COVID-19 выше, чем в Украине.

По возвращению из этих стран в Украину необходимо уйти на самоизоляцию на 14 дней с помощью приложения "Вдома" или в течение суток сделать ПЦР-тест. В случае отрицательного результата самоизоляция не нужна. Также можно приехать с готовым тестом, сделанным не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.

Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • В Украине за сутки зафиксировано 12 тысяч 630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 260 человек, выздоровели более 12 тысяч человек.
  • Врач Тарас Жиравецкий развенчал популярные мифы о лечении коронавируса. По его словам, лекарства от коронавируса не существует, а многие препараты назначают для успокоения пациентов с COVID-19.
  • Глава Минздрава Максим Степанов 16 декабря заявил, что Украина рассчитывает получить вакцину от коронавируса уже в феврале 2021 года. Киев проводит переговоры с целью получения препарата как можно раньше.

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