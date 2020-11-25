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Украина подписала безвиз с еще одной карибской страной

25 ноября 2020, 21:37

Украина и Сент-Винсент и Гренадины запустили безвизовый режим.

Украина подписала безвиз с еще одной страной / twitter.com/VPrystaiko

25 ноября Украина подписала с Сент-Винсентом и Гренадинами соглашение об установлении безвизового режима между странами. Соглашение было подписано украинским послом Вадимом Пристайком и верховным комиссаром Сент-Винсента и Гренадин в Британии Ценио Люисом.

"Сегодня вместе с верховным комиссаром Сент-Винсента и Гренадин в Великобритании мы запустили безвизовый режим. Шаг за шагом и все страны Содружества станут безвизовыми для украинцев", - написал Пристайко в Twitter.​

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Пристайко также рассказал, что дипломатические отношения между Украиной и Сент-Винсентом и Гренадинами были установлены лишь в 2019 году, поэтому эта сделка, по его мнению, является быстрой дипломатической победой.

Соглашение о безвизовом режиме с Сент-Винсентом и Гренадинами была согласована украинским правительством в начале октября 2020 года.​

Сент-Винсент и Гренадины - это независимое государство в Карибском море, бывшая колония Великобритании. Сейчас входит в Британское Содружество наций. После ряда неудач в ведении сельского хозяйства, связанных со стихийными бедствиями, руководство государства решило развивать туризм.

Безвизовый режим - о чем ранее сообщал Главред:

безвиз Вадим Пристайко новости Украины и мира
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