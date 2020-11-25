Украина подписала безвиз с еще одной карибской страной

Украина и Сент-Винсент и Гренадины запустили безвизовый режим.
25 ноября Украина подписала с Сент-Винсентом и Гренадинами соглашение об установлении безвизового режима между странами. Соглашение было подписано украинским послом Вадимом Пристайком и верховным комиссаром Сент-Винсента и Гренадин в Британии Ценио Люисом.
"Сегодня вместе с верховным комиссаром Сент-Винсента и Гренадин в Великобритании мы запустили безвизовый режим. Шаг за шагом и все страны Содружества станут безвизовыми для украинцев", - написал Пристайко в Twitter.
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Пристайко также рассказал, что дипломатические отношения между Украиной и Сент-Винсентом и Гренадинами были установлены лишь в 2019 году, поэтому эта сделка, по его мнению, является быстрой дипломатической победой.
Соглашение о безвизовом режиме с Сент-Винсентом и Гренадинами была согласована украинским правительством в начале октября 2020 года.
Сент-Винсент и Гренадины - это независимое государство в Карибском море, бывшая колония Великобритании. Сейчас входит в Британское Содружество наций. После ряда неудач в ведении сельского хозяйства, связанных со стихийными бедствиями, руководство государства решило развивать туризм.
Безвизовый режим - о чем ранее сообщал Главред:
- Напомним, после резонансного решения КСУ, отменяющего уголовную ответственность для украинских чиновников за внесение недостоверной информации, в Евросоюзе заявили, что отмена законов по борьбе с коррупцией – это основание для приостановки безвизового режима с Украиной.
- В Брюсселе заявили, что Украина сохранит безвизовый режим со странами Европейского Союза в том случае, если Киев в срочном порядке восстановит антикоррупционное законодательство.
- Позже в Офисе президента рассказали, как Украине удалось удержать безвиз с Евросоюзом.