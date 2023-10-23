УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украина раньше не обстреливала Миг-31К, но теперь будет: эксперт указал на ошибку Путина

Яна Ставская
23 октября 2023, 03:20
Именно эти самолеты станут "жирной" целью для украинских воздушных сил, уверен Алексей Мельник.
ATACMS, МиГ-31К
Российский самолет МиГ-31К скорее потерпит крушение в акватории Черного моря, чем выполнит боевую задачу / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Википедия

Передислокация российских Миг-31К в черноморский регион не изменит уже имеющейся для Украины угрозы от авиации оккупантов. Но теперь эти самолеты станут жирной целью для украинских защитников, объяснил в интервью Главреду содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

Мельник подчеркнул, что для Украины "нет большой разницы", где будут летать эти "МиГи" - в Беларуси или над Черным морем.

Но теперь Миг-31К станут неплохой целью для сбития. Эксперт напомнил, что Украина не могла бить по Миг-31К, пока те находились в Беларуси.

видео дня

"Украина по определенным соображениям не наносила ударов по российским целям на территории Беларуси или в ее воздушном пространстве чтобы не дать Лукашенко повод втянуть его в войну. В нейтральных водах один из этих политических барьеров снимается, и эти самолеты могут стать потенциальной целью", - отметил Мельник.

Здесь он вспомнил об аналогичных маневрах Ту-95.

"Стало ли нам легче от того, что Ту-95 передислоцировались с одного российского аэродрома на другой? Нет, потому что они все равно выходят на ту же дальность пуска и стреляют по Украине", - сказал эксперт.

Алексей Мельник

Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Подполковник запаса ВСУ, участник миротворческих операций Организации объединенных наций. В Вооруженных силах Украины работал заместителем командира авиационной базы по летной подготовке.

Миг31-К над Черным морем

Накануне Путин сообщил, что отправит на патрулирование в Черное море Миг-31К, являющийся носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". Это заявление было сделано на фоне первой поставки Украине дальнобойных снарядов ATACMS и адресовалось, как полагает спикер ВС Юрий Игнат, скорее всего, странам НАТО.

Эксперт Александр Коваленко отметил, что у РФ всего 12 единиц таких самолетов, а самому новому из них 28 лет. Этим решением Путин будет только затрачивать ресурс и без того изношенных агрегатов и узлов.

"Вместо того, чтобы беречь самолеты, которых осталось на вооружении ВКС РФ в боеспособном состоянии менее сотни, а в модификации "К" даже неполная эскадрилья, Путин решил их нагрузить еще больше - чтобы они расходовали свой ресурс в разы быстрее, преследуя абсолютно эфемерные цели", - высказался Коваленко.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине МиГ-31 Алексей Мельник Владимир Путин война России и Украины ракета Кинжал
Реклама

Главное за день

Все решит важное событие: Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине

Все решит важное событие: Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине

02:55 Украина
Под угрозой крупный город на Харьковщине: РФ пошла на прорыв обороны ВСУ

Под угрозой крупный город на Харьковщине: РФ пошла на прорыв обороны ВСУ

22:13 Украина
Налетит шторм: в Украину ворвется бешеный ветер и дождь

Налетит шторм: в Украину ворвется бешеный ветер и дождь

19:33 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

03:20

Украина раньше не обстреливала Миг-31К, но теперь будет: эксперт указал на ошибку Путина

02:55

Все решит важное событие: Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине

02:30

Воплощение лета: молодая жена Сергея Тигипко засветила формы в мокром купальнике

02:05

Как обновить старый холодильник: 5 крутых идей, от которых гости ахнут

01:35

Использование ATACMS может стратегически изменить ситуацию на фронтах - эксперт

Благодаря ATACMS Украина может уничтожить Керченский мост и немало живой силы РФ - МельникБлагодаря ATACMS Украина может уничтожить Керченский мост и немало живой силы РФ - Мельник
22 октября, воскресенье
23:50

"Сестра назвала меня эгоисткой": женщина хочет назвать своего ребенка в честь птицы

22:59

Самому младшему – 21 год: стали известны имена погибших в результате удара РФ по Новой почте

22:39

Голос країни-13: кто прошел в суперфинал европейского сезона

22:13

Под угрозой крупный город на Харьковщине: РФ пошла на прорыв обороны ВСУ

Реклама
21:57

Две страны согласились покупать у РФ больше газа: с кем договорился Кремль

21:53

Голос країни-13 - 8 выпуск: итоги второго полуфинала в формате кросс-баттловВидео

21:05

Мощные взрывы и огромное зарево: в Севастополе рассказали о прилетахВидео

20:40

Не только сохраняет молодость: секретные свойства гиалуроновой кислоты, которая необходима всем

20:26

Русские собрались любой ценой взять Авдеевкумнение

20:21

"За Путиным разные чемоданы носят": в ГУР откровенно ответили, реальна ли ядерная угроза

19:56

Ракетным ударом в Донецке уничтожены 73 оккупанта: в Сети раскрыли детали

19:53

Удар ATACMS по аэродрому Бердянска "задвухсотил" топ-офицера ВКС РФ

19:33

Налетит шторм: в Украину ворвется бешеный ветер и дождь

19:20

"Модель лежала на кровати": Экс-любовница Дэвида Бекхэма рассказала, как он изменял жене

19:03

Тина Кароль без макияжа засветила пресс с рельефными кубиками

Реклама
18:59

Что нельзя покупать 24 октября, чтобы не накрыла волна проблем: важные приметы дня

18:57

Девушка показала, чем вывести жирные пятна за 10 минутВидео

18:54

Уничтожили 9 бронемашин РФ: ВСУ ярко сожгли десятки оккупантов вместе с техникойВидео

18:51

Уворачиваться от своих ракет приходится чаще: российская ПВО сбила свой же Ми-8

18:45

Выражение "повістка дня" – неправильное: Авраменко озвучил правильный вариант

18:17

Тоня Матвиенко хочет назвать в Киеве улицу в честь Нины Митрофановны

18:01

США сами заинтересованы в передаче Украине ATACMS: эксперт назвал причину

17:56

РФ устроила кровавый штурм: большими силами пошла на захват важного города

17:45

"Уже упаковывают вещи": в ВСУ рассказали, к чему готовятся россияне на Херсонщине

17:06

Сколько Миг-31К у РФ и могут ли они угрожать Украине: эксперт раскрыл уловку Путина

17:03

Какой сыр полезнее белый или желтый: Клопотенко рассказал о разнице в продуктах

16:52

ВСУ раскалывают оборону РФ: нацелились на крупный город и продвигаются на юге

16:29

"Хлопок на России процветает": в ГУР передадут "привет" за удары по Украине зимой

16:09

"Оборонцы – это не люди из металла": в ГУР сделали заявление по мобилизации в Украине

15:57

"Сделал из себя жертву": любовница Бекхэма раскритиковала футболиста за обман

15:52

Баранина, свинина и курица: какое мясо не подходит для шашлыка

15:48

В Чехии вступились за Украину и поставили на место скандального Орбана

15:23

Давала оружие и кое-что знала: в ГУР раскрыли связь России и ХАМАС

15:14

"Скромно" умолчали: у Шойгу не вспомнили об ударе по Новой почте в своих отчетах

15:06

Притяните беды: 3 предмета, с которыми категорически нельзя фотографироваться

Реклама
14:57

Пропагандист Сатановский "наехал" на Медведева: обозвал "мелким слабеньким дерьмом"Видео

14:28

Любовный гороскоп на неделю 23-29 октября: Рыбам – встреча, Овну - разочарование

14:22

ВСУ одним махом ATACMS положили кучу вертолетов РФ: аналитики узнали детали

13:54

Осталась без передних зубов: с известной украинской певицей случилось несчастье

13:50

Роспропагандисты "пошутили" о еврейских малышах - и поплатилисьВидео

13:47

Едва заметный признак на руках, который может означать, что вы злоупотребляете солью

13:35

Гороскоп Таро на неделю 23-29 октября: Овну – энергия, Раку - трудности

13:34

ВСУ – о боях за Авдеевку: армия не дает окружить город, РФ несет большие потери

13:06

"Ты чокнулась": легендарную актрису в РФ хотят посадить на 5 лет за "унижение россиян"

12:57

В Украине будут блэкауты, но есть один нюанс – министр энергетики

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять