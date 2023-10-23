Украина раньше не обстреливала Миг-31К, но теперь будет: эксперт указал на ошибку Путина

Именно эти самолеты станут "жирной" целью для украинских воздушных сил, уверен Алексей Мельник.

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Российский самолет МиГ-31К скорее потерпит крушение в акватории Черного моря, чем выполнит боевую задачу / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Википедия

Передислокация российских Миг-31К в черноморский регион не изменит уже имеющейся для Украины угрозы от авиации оккупантов. Но теперь эти самолеты станут жирной целью для украинских защитников, объяснил в интервью Главреду содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

Мельник подчеркнул, что для Украины "нет большой разницы", где будут летать эти "МиГи" - в Беларуси или над Черным морем.

Но теперь Миг-31К станут неплохой целью для сбития. Эксперт напомнил, что Украина не могла бить по Миг-31К, пока те находились в Беларуси.

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"Украина по определенным соображениям не наносила ударов по российским целям на территории Беларуси или в ее воздушном пространстве чтобы не дать Лукашенко повод втянуть его в войну. В нейтральных водах один из этих политических барьеров снимается, и эти самолеты могут стать потенциальной целью", - отметил Мельник.

Здесь он вспомнил об аналогичных маневрах Ту-95.

"Стало ли нам легче от того, что Ту-95 передислоцировались с одного российского аэродрома на другой? Нет, потому что они все равно выходят на ту же дальность пуска и стреляют по Украине", - сказал эксперт.

Алексей Мельник Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Подполковник запаса ВСУ, участник миротворческих операций Организации объединенных наций. В Вооруженных силах Украины работал заместителем командира авиационной базы по летной подготовке.

Миг31-К над Черным морем

Накануне Путин сообщил, что отправит на патрулирование в Черное море Миг-31К, являющийся носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". Это заявление было сделано на фоне первой поставки Украине дальнобойных снарядов ATACMS и адресовалось, как полагает спикер ВС Юрий Игнат, скорее всего, странам НАТО.

Эксперт Александр Коваленко отметил, что у РФ всего 12 единиц таких самолетов, а самому новому из них 28 лет. Этим решением Путин будет только затрачивать ресурс и без того изношенных агрегатов и узлов.

"Вместо того, чтобы беречь самолеты, которых осталось на вооружении ВКС РФ в боеспособном состоянии менее сотни, а в модификации "К" даже неполная эскадрилья, Путин решил их нагрузить еще больше - чтобы они расходовали свой ресурс в разы быстрее, преследуя абсолютно эфемерные цели", - высказался Коваленко.

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