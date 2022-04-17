Украина требует от РФ открыть коридоры, чтобы вывезти из Мариуполя женщин, детей и раненых военных

Украина намерена эвакуировать из Мариуполя гражданских лиц и раненых военных / Фото Reuters

Украине не удалось договориться с Россией об открытии коридоров для эвакуации гражданских лиц на 17 апреля. Поэтому сегодня коридоры работать не будут. Украинские власти продолжают проводить работу с целью открытия гуманитарных коридоров. Киев требует, чтобы Москва открыла коридор эвакуации из Мариуполя для женщин и детей, а также открыла специальный коридор для того, чтобы украинская сторона смогла забрать из города своих раненых военных. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

В своем Telegram-канале она сообщила о том, что в воскресенье, 17 апреля, гуманитарные коридоры не работают. Украинской стороне не удалось договориться по этому вопросу с россиянами. Киев работает над тем, чтобы была возможность выехать с территорий, где опасно находиться.

Читайте такжеГруппировка войск РФ под осажденным Мариуполем уменьшилась вдвое - Арестович"На сегодняшнее утро, 17 апреля, нам не удалось договориться с оккупантами о прекращении огня на маршрутах эвакуации. Поэтому, к сожалению, сегодня мы не открываем гуманитарные коридоры. Мы прилагаем все усилия, чтобы гуманитарные коридоры снова заработали как можно быстрее", - сказала Верещук.

Также она добавила, что Украина требует от России открытия гуманитарного коридора из Мариуполя для эвакуации женщин и детей и специального коридора, чтобы забрать раненых украинских военных.

"О Мариуполе. Еще раз требуем открытия гуманитарного коридора для эвакуации из Мариуполя гражданских лиц, особенно женщин и детей. Также через соответствующие международные структуры мы требуем от оккупантов открытия специального коридора для эвакуации из Мариуполя раненых военных", - подчеркнула Ирина Верещук.

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Ситуация в Мариуполе

Глава РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о войне против Украины. Мариуполь с 1 марта находится в осаде. Российские войска систематически обстреливают город и пытаются установить в нем свой контроль. В Мариуполе гуманитарная катастрофа.

Президент Владимир Зеленский 16 апреля сказал о том, что проводятся переговоры, чтобы была предоставлена помощь украинским военным в Мариуполе. Оккупантов в 6 раз больше, чем военных сил обороны Украины. В городе погибли не менее 20 тысяч мирных людей.

Глава государства прокомментировал и предложение Минобороны РФ по поводу того, чтобы украинские военные сдавались. По его словам, доверия россиянам нет – это может быть второй Иловайск (в августе 2014-го Россия и боевики расстреливали колонну украинских войск, выходивших из города, -ред.).

"Мы понимаем, что есть разное отношение россиян к разным наших частям, которые находятся в Мариуполе. Некоторые они прямо ненавидят. Это может быть Иловайск", - заявил Зеленский.

Генеральный штаб ВСУ 17 апреля сообщил, что российские войска, по всей вероятности, готовятся к проведению десантной морской операции в Мариуполе.

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