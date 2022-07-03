УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украина вернула 17 пограничников из российского плена: у всех тяжелые ранения

3 июля 2022, 12:19

Остальные защитники, которые в настоящее время еще находятся в плену, также вернутся домой.

Украина вернула 17 пограничников из российского плена / скриншот

Украина освободила из плена российских оккупантов 17 находившихся в плену пограничников.

Все они имеют тяжелые ранения, сообщает Государственная пограничная служба.

"Мы уже встретили первых 17 пограничников, освобожденных во время самого масштабного обмена пленных. Все они имеют тяжелые ранения, поэтому находятся под наблюдением ведомственных медиков. Ждем возвращения остальных защитников, которые в настоящее время еще находятся в плену", — говорится в сообщении.

Напомним, Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого из российского плена освобождены 144 украинских защитника.

"Проведен очередной обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 144 украинских защитника. Это самый большой обмен с самого начала полномасштабного российского вторжения. Из 144 освобожденных - 95 защитников "Азовстали". Среди них - 43 военнослужащих полка "Азов", - сообщили в украинской разведке.

Читайте также:

война в Украине обмен пленными
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:00

Гороскоп на завтра, 4 июля 2022: Ракам – чужие секреты, Львам – счастье в любви, Козерогам – опасность

12:47

Как Герасимов приезжал в Украину: в минобороны РФ опозорились очередным фейкомВидео

12:42

РФ собралась к осени провести "референдум" на Херсонщине для аннексии региона – разведка БританииВидео

12:25

С юбилеем 50 лет – мудрые поздравления и трогательные открытки мужчинам и женщинам

12:19

Украина вернула 17 пограничников из российского плена: у всех тяжелые раненияВидео

Реклама
12:02

Байки Лукашенко о войне: что не так с обвинениями батьки в адрес Украинымнение

11:58

Ивана Купала 2022: магия дня, традиции и запреты – как отметить этот праздник

11:51

Россияне уже поют песни Кобзона: возле Мариуполя подорвался десантный катер оккупантов "Акула"Видео

11:50

Нужен мир, но Украина имеет право на защиту: в Италии разнесли Путина и поддержали ЗеленскогоВидео

11:12

"Это позор!": Гиркин закатил истерику из-за освобождения бойцов ВСУ из российского пленаВидео

11:01

ВСУ скоро освободят Херсон: Арестович назвал срокиВидео

10:18

"Бумеранг вернется, ты не украинская певица!": Зибров расплакался из-за Повалий

10:12

Путин может пойти на применение ядерного оружия: кому грозит опасность - ответ экспертаВидео

09:45

Авиация ВСУ "прожарила" оккупантов на юге: детали спецоперацииВидео

09:11

"У белорусов есть уникальные образцы вооружений": Жданов оценил боеспособность армии ЛукашенкоВидео

09:04

Затягивая войну, Кремль все глубже загоняет себя в ловушку Западамнение

08:50

Взрывы в Чернобаевке: ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасовВидео

08:42

Гороскоп на сегодня 3 июля 2022: Тельцам – важная информация, Ракам – неприятный разговор, Стрельцам – деньгиВидео

08:32

"Сейчас все наши": многодетная семья с 6 детьми отправила 16 машин провизии на передовуюВидео

08:24

Армия РФ захватит Луганщину в ближайшие дни, затем нацелится на Северск - ISWВидео

Реклама
08:00

День Военно-морских сил Украины 2022 – поздравления, открытки и картинки мужественным защитникам

07:42

Нанесли более 30 ударов: ВСУ уничтожили базу оккупантов в МелитополеВидео

07:00

День зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ – мощные поздравления и картинки защитникам

06:33

Почему Болгария поругалась с Россиеймнение

06:00

Запад еще не готов признавать Россию страной-спонсором терроризма - политолог Виталий КуликВидео

05:50

Украину раскалит до +36º: когда врежет максимальное пеклоВидео

05:20

Самый вкусный джем из малины на скорую руку: простой рецепт за 20 минутВидео

05:00

NASAMS поможет Украине, но для "воздушного забора" нужны десятки единиц ПВО – ЖдановВидео

04:15

Переговоры с Украиной для Путина унизительны: диалог с НАТО выведет его на мировой уровень - ЖдановВидео

03:40

Самые вкусные и хрустящие маринованные огурцы на зиму: невероятно простой рецептВидео

03:00

Что будет с организмом, если пить очень много воды

02:40

Украину ждет настоящая засуха в июле: синоптики назвали самые опасные регионыВидео

01:35

Украина на пороге серьезных изменений: астролог предупредила о новой эре в мире и назвала датуВидео

00:51

Приметы на 3 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

02 июля, суббота
23:56

Россияне обстреляли Краматорск и Харьковщину: первые подробностиВидео

23:23

Трагедия в Кременчуге: идентифицированы все тела погибших в "Амсторе"Видео

23:05

Возможное вторжение Беларуси: Жданов поведал, какие задачи поставит ПутинВидео

22:40

Ситуация угрожающая: Арестович заверил, что россиян нет в центре ЛисичанскаВидео

22:24

Слышны взрывы: оккупанты нанесли ракетные удары по ОдессеВидео

22:02

Сорвется ветер и ударят молнии: в Украине объявили штормовое предупреждениеВидео

Реклама
21:31

Вступление Украины в ЕС: в Кабмине озвучили "рекордные сроки"Видео

21:26

Российские оккупанты взяли в плен своего комбата, чтобы не убежал с войны - перехватВидео

21:01

Как вывести запах кошачьих меток: 3 чрезвычайно простые и действенные способы

21:00

В Северодонецке кадыровцы уничтожили мечеть и обвинили в этом ВСУВидео

20:28

"Перехватили все ракеты": Лукашенко обвинил Украину в попытке удара по БеларусиВидео

20:07

"Смотрели, как на воинов": освобожденный из плена пограничник рассказал об отношении оккупантовВидео

19:51

"Вставляют палки в колеса": военный рассказал о первых результатах применения HIMARSВидео

19:38

ВСУ выбили оккупантов из Ивановки и отбили штурм возле трех сел – ГенштабВидео

19:19

"Растят монстра в Украине". Лукашенко разразился обвинениями в адрес ЗападаВидео

19:17

Запад прошляпил Путина, или Как заставить россиян взять на себя вину за войну в Украинемнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять