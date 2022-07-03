Украина вернула 17 пограничников из российского плена: у всех тяжелые ранения

Украина вернула 17 пограничников из российского плена / скриншот

Украина освободила из плена российских оккупантов 17 находившихся в плену пограничников.

Все они имеют тяжелые ранения, сообщает Государственная пограничная служба.

"Мы уже встретили первых 17 пограничников, освобожденных во время самого масштабного обмена пленных. Все они имеют тяжелые ранения, поэтому находятся под наблюдением ведомственных медиков. Ждем возвращения остальных защитников, которые в настоящее время еще находятся в плену", — говорится в сообщении.

Напомним, Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого из российского плена освобождены 144 украинских защитника.

"Проведен очередной обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 144 украинских защитника. Это самый большой обмен с самого начала полномасштабного российского вторжения. Из 144 освобожденных - 95 защитников "Азовстали". Среди них - 43 военнослужащих полка "Азов", - сообщили в украинской разведке.

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