Украина внесла в список стран красной зоны популярные страны-курорты

На сегодня в список стран красной зоны Украины входят 54 страны – вместо 61 страны неделей ранее.
Список стран красной зоны Украина 5 марта сократила, убрав оттуда семь государств: на сегодня в него входят 54 страны – вместо 61 страны неделей ранее.
Как говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины, в зеленый список перешли Беларусь, Великобритания и Ирландия, Аргентина, Парагвай, Сент-Винсент и Гренадины, Панама, Катар и Португалия.
А вот красный список пополнили такие популярные среди туристов страны, как Болгария и Кипр. По-прежнему остаются в красной зоне и такие популярные среди украинцев страны, как Польша и США, Чехия и Черногория, Израиль и Венгрия, Молдова и Франция.
Коронавирус: новости
- 24 февраля, Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. Министерство здравоохранения уже отправило в красную зону карантина Ивано-Франковскую и Черновицкую области. В оранжевую карантинную зону вошли семь областей, а все остальные регионы, в том числе и Киев, попали в желтую.
- Как считает главный санитарный врач Виктор Ляшко, рост количества новых инфицированных коронавиусом на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине связан с наплывом туристов.
- В Черновцах и Ивано-Франковске бунтуют против красных зон карантина. Жители (в первую очередь - представители малого бизнеса) двух западных областей устроили массовые акции протеста против их внесения в красные зоны.
Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах
Зеленая зона – ограничения:
- Масочный режим;
- Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
- Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.
Желтая карантинная зона – ограничения:
- Все ограничения зеленой зоны;
- Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
- В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
- Запрещена работа хостелов;
- Не проводится плановая госпитализация;
- Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
Оранжевая зона карантина – ограничения:
- Запрещена работа турбаз и хостелов;
- В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
- Прекращена плановая госпитализация;
- Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
- В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
- Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.
Красная зона карантина – ограничения:
- Не работает общественный транспорт;
- Не работают учебные заведения;
- Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
- Не работают заведения культуры;
- Не работают непродовольственные магазины и рынки.
Автор: Диана Беловодская