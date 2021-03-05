Украина внесла в список стран красной зоны популярные страны-курорты

Список стран красной зоны Украина пополнила популярными курортами / Фото Reuters

Список стран красной зоны Украина 5 марта сократила, убрав оттуда семь государств: на сегодня в него входят 54 страны – вместо 61 страны неделей ранее.

Как говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины, в зеленый список перешли Беларусь, Великобритания и Ирландия, Аргентина, Парагвай, Сент-Винсент и Гренадины, Панама, Катар и Португалия.

А вот красный список пополнили такие популярные среди туристов страны, как Болгария и Кипр. По-прежнему остаются в красной зоне и такие популярные среди украинцев страны, как Польша и США, Чехия и Черногория, Израиль и Венгрия, Молдова и Франция.

Коронавирус: новости

24 февраля, Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. Министерство здравоохранения уже отправило в красную зону карантина Ивано-Франковскую и Черновицкую области. В оранжевую карантинную зону вошли семь областей, а все остальные регионы, в том числе и Киев, попали в желтую.

Как считает главный санитарный врач Виктор Ляшко, рост количества новых инфицированных коронавиусом на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине связан с наплывом туристов.

В Черновцах и Ивано-Франковске бунтуют против красных зон карантина. Жители (в первую очередь - представители малого бизнеса) двух западных областей устроили массовые акции протеста против их внесения в красные зоны.