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Украина внесла в список стран красной зоны популярные страны-курорты

5 марта 2021, 14:18
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На сегодня в список стран красной зоны Украины входят 54 страны – вместо 61 страны неделей ранее.

Список стран красной зоны Украина пополнила популярными курортами
Список стран красной зоны Украина пополнила популярными курортами / Фото Reuters

Список стран красной зоны Украина 5 марта сократила, убрав оттуда семь государств: на сегодня в него входят 54 страны – вместо 61 страны неделей ранее.

Как говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины, в зеленый список перешли Беларусь, Великобритания и Ирландия, Аргентина, Парагвай, Сент-Винсент и Гренадины, Панама, Катар и Португалия.

А вот красный список пополнили такие популярные среди туристов страны, как Болгария и Кипр. По-прежнему остаются в красной зоне и такие популярные среди украинцев страны, как Польша и США, Чехия и Черногория, Израиль и Венгрия, Молдова и Франция.

Список стран красной зоны Украина пополнила популярными курортами

Коронавирус: новости

  • 24 февраля, Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. Министерство здравоохранения уже отправило в красную зону карантина Ивано-Франковскую и Черновицкую области. В оранжевую карантинную зону вошли семь областей, а все остальные регионы, в том числе и Киев, попали в желтую.
  • Как считает главный санитарный врач Виктор Ляшко, рост количества новых инфицированных коронавиусом на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине связан с наплывом туристов.
  • В Черновцах и Ивано-Франковске бунтуют против красных зон карантина. Жители (в первую очередь - представители малого бизнеса) двух западных областей устроили массовые акции протеста против их внесения в красные зоны.

Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах

Зеленая зона – ограничения:

  • Масочный режим;
  • Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
  • Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.

Желтая карантинная зона – ограничения:

  • Все ограничения зеленой зоны;
  • Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
  • В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
  • Запрещена работа хостелов;
  • Не проводится плановая госпитализация;
  • Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

Оранжевая зона карантина – ограничения:

  • Запрещена работа турбаз и хостелов;
  • В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
  • Прекращена плановая госпитализация;
  • Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
  • В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
  • Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.

Красная зона карантина – ограничения:

  • Не работает общественный транспорт;
  • Не работают учебные заведения;
  • Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
  • Не работают заведения культуры;
  • Не работают непродовольственные магазины и рынки.
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