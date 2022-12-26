Украина вступит в НАТО быстрее, чем в ЕС, но это не гарантирует безопасность - эксперт

Сначала членство Украины в НАТО может иметь некую промежуточную форму, считает Тарас Загородний.

Тарас Загородний оценил шансы Украины стать членом НАТО / УНИАН

Украина станет членом НАТО, причем даже быстрее, чем получит членство в Евросоюзе. Но когда это произойдет - большой вопрос. Такое мнение в интервью Главреду озвучил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, сначала членство Украины в НАТО возможно будет иметь некую промежуточную форму. Например, был создан прецедент, когда США и Великобритания предоставляли прямые гарантии неприкосновенности, в том числе ядерной, Финляндии и Швеции до вступления в НАТО.

"Если мы получим такие же гарантии, это фактически будет вступлением в НАТО – без бюрократии, без Германии и других стран, готовых работать на Россию. Если Украина получит такие гарантии безопасности, это даже лучше", - считает Загородний.

По его словам, многое будет зависеть от усилий Украины. Например, ракетной программы.

"Никто никогда не даст Украине ракеты дальностью 1000-1200 км, можно даже не мечтать. Наличие тысячи-двух тысяч таких ракет станет гарантией нашей безопасности. Ведь даже вступление в НАТО не означает гарантий полной неприкосновенности. Это, кстати, причина, почему страны Балтии так усердно помогают Украине. Понятно, они симпатизируют нашей стране, есть общее советское прошлое, оккупация. Но, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, главный вопрос, который звучал в прессе стран Балтии, был такой: "А поможет ли нам в случае чего НАТО?". Потому что там люди прекрасно видят заигрывания Германии и Франции с Россией, понимают, что США очень далеко", - отметил эксперт.

Загородний добавил, что у стран Балтии надежда всегда была только на Польшу, а теперь еще и на Украину.

"Потому для них лучше ракетный щит Украины рядом, который придет на помощь, чем далекая перспектива Германии, которая точно чуть что сразу продаст всех", - считает аналитик.

Также он прокомментировал 5 ст. Устава НАТО. По его словам, она написана очень расплывчато: страны обязуются предпринять действия для защиты, в том числе военной.

"А это значит, что, например, передача шапок-ушанок из Германии с добрыми пожеланиями странам Балтии, если их будет рвать Россия, тоже будет считаться помощью. Кроме того, все сейчас видят, насколько нестабильная ситуация в США (…) Среди американских демократов есть не только крайне правые, но и крайне левые, которые готовы сдать или продать Восточную Европу, когда им это будет удобно. Это прекрасно видят и страны Балтии, и Польша после прилета ракеты на ее территорию", - объяснил Загородний.

Аналитик отметил, что сейчас в мире возникает очень много вопросов о безопасности.

"А Восточная Европа поняла, что украинцы вообще не боятся русских и готовы им противостоять. Вот почему мы быстрее можем вступить в НАТО – нас там уже хотят видеть", - резюмировал он.

Членство Украины в НАТО

В ноябре Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО будет рассматриваться уже после победы в войне с Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина вряд ли сможет вступить в НАТО из-за позиции России. По словам Мкрона, Украина подверглась российской агрессии и нуждается в гарантиях безопасности. Однако такие гарантии должны быть предоставлены и самой Москве. Все закончится переговорами и нельзя допустить, чтобы их вели Китай и Турция.

Отметим, недавний соцопрос показал, что украинцы поддерживают возобновление ядерного статуса Украины и считают, что наиболее оптимальной гарантией безопасности для страны станет вступление в НАТО.

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