Украина жестко ответила на ультиматум Путина и выдвинула обвинение РФ

В МИД Украины ответили на ультиматум Владимира Путина / ua.depositphotos.com

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал ультиматум режима Владимира Путина, который он выдвинул в адрес НАТО и США с требованием не принимать Украину в НАТО.

В своем Twitter он назвал неправомерными и угрожающими международному миру и безопасности требования российского лидера.

Глава МИД Украины также обвинил Путина в желании перевести в сферу влияния РФ соседние страны.

"Пора называть вещи своими именами. Путин требует от США, НАТО и ЕС признать сферу влияния России, в которую принадлежали бы суверенные соседние государства. Но Холодная война давно завершилась, а вместе с ней и сферы влияния. Требования Путина неправомерны и угрожают международному миру и безопасности", - добавил Кулеба.

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Переговоры США и РФ

Напомним, в Женеве состоялись предварительные консультации по вопросам безопасности делегаций США и РФ.

США подчеркнули, что привержены международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать свои собственные союзы.

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