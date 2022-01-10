Украина жестко ответила на ультиматум Путина и выдвинула обвинение РФ

Требования РФ неправомерны, подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал ультиматум режима Владимира Путина, который он выдвинул в адрес НАТО и США с требованием не принимать Украину в НАТО.
В своем Twitter он назвал неправомерными и угрожающими международному миру и безопасности требования российского лидера.
Глава МИД Украины также обвинил Путина в желании перевести в сферу влияния РФ соседние страны.
"Пора называть вещи своими именами. Путин требует от США, НАТО и ЕС признать сферу влияния России, в которую принадлежали бы суверенные соседние государства. Но Холодная война давно завершилась, а вместе с ней и сферы влияния. Требования Путина неправомерны и угрожают международному миру и безопасности", - добавил Кулеба.
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Переговоры США и РФ
Напомним, в Женеве состоялись предварительные консультации по вопросам безопасности делегаций США и РФ.
США подчеркнули, что привержены международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать свои собственные союзы.
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