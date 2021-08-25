Украинцев разрешили отключать от услуг ЖКХ за долги: кому и где светит "обрезание"

В Украине возобновляют отключение от коммуналки за долги / УНИАН

За долги по ЖКХ в Украине вновь могут отключать потребителей от коммунальных услуг.

Это следует из поправок к закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни", одобренных Верховной Радой.

Как известно, ранее в Украине вводились ограничения на отключения населения от коммунальных услуг из-за задолженностей. Запрет действовал за в связи с эпидемией коронавируса.

Кого и где будут отключать от коммуналки за долги

При этом поставщикам предоставили право восстановить отключения через 30 дней после того, как регион выйдет из "красной" карантинной зоны.

Добавим, что для возобновления пользования коммунальной услуги (вода, газ, свет…) потребитель должен не только погасить задолженность, но и оплатить услугу повторного подключения. В качестве примера приводится повторное подключение к электроэнергии, которое в зависимости от региона, может составить от 600 до 2000 грн.

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Где запрещено отключать потребителей за долги по коммуналке

Как пишет ExPro Consulting, на период действия карантина и 30 дней после него запрещалось начисления пени и штрафов за задолженность за жилищно-коммунальные услуги и прекращение предоставления таких услуг.

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Обратим внимание на то, что запрет продолжит действовать в регионах, где будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности.

Сколько украинцы задолжали за услуги ЖКХ

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на конец июня 2021 года уменьшилась на 3,6% по сравнению с маем – до 66,4 млрд грн., сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на конец июня:

задолженность населения за природный газ составила 24,7 млрд грн (-5%);

за централизованное отопление и горячую воду – 21,5 млрд грн (-5,2%);

за управление многоквартирными домами – 5,5 млрд грн (+2%);

за централизованную поставку холодной воды и водоотвод – 6,4 млрд грн (+1,5%);

за вывоз бытовых отходов – 1,2 млрд грн (+10%);

за поставку электроэнергии – 7,1 млрд грн (-3%).

В июне население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 12,8 млрд грн (123,1% начисленных за этот период сумм).

Напомним, ранее сообщалось, что 30 ноября 2020 года из проектов государственной комиссии, которая регулирует тарифы в сфере энергетики и коммунальных услуг в стране (НКРЭКУ) стало известно, что с 1 января 2021 года в Украине подорожают тарифы на газ.

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В Нафтогазе, в свою очередь, заявляли, что повышение не затронет тех граждан, которые ранее заключили с поставщиками годовые тарифы на поставку топлива.

Кабинет министров Украины 28 декабря принял решение об отмене льготного тарифа на оплату электроэнергии для населения, согласно которому украинцы платили 90 копеек за первые 100 киловатт-часов. Уже с 1 января 2021 года цена для бытовых потребителей зафиксирована на уровне 1,68 грн/кВт-час.