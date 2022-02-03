Украинцы назвали зарплату для комфортной жизни: самые большие "запросы" у киевлян

Украинцы назвали зарплату для комфортной жизни / УНИАН

Украинцы считают, что достаточная для комфортной жизни зарплата составляет 25 тыс. грн. Самые высокие запросы у людей среднего возраста – 35-54 лет – 30 тыс. грн.

Самых молодых (18-24 года) и старших (55-60 лет) респондентов устроит заработная плата в 20 тыс. грн, говорится в исследовании компании Gradus Research.

Самые большие "запросы" у жителей столицы - они определили желаемую ежемесячную плату на уровне 35 тыс. грн.

Цены пойдут вверх

Согласно опросу, 91,7% респондентов считают, что в 2022-м вырастут цены на продукты питания. Чем старше группа, тем больше она склонна выбирать ответ "сильно вырастут".

Наиболее пессимистично настроены жители северных областей Украины. Интересно, что ни один респондент с этой территории не выбрал вариант, что цены могут снизиться.

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Gradus Research

"Привыкшие к инфляции цен и девальвации национальной валюты украинцы традиционно не хотят сохранять сбережения в гривне: это выбор только 6,9% по сравнению с 41,8% для доллара. Но при этом молодые наши респонденты верят в гривню: в возрастной группе 18-24 вдвое больше людей (15,9%) по сравнению с остальными готовы экономить "на старость" в этой валюте", – рассказала директор Gradus Research Евгения Близнец.

Средняя зарплата в Украине - 17 тысяч

Согласно данным портала Минфин, средняя зарплата в Украине в декабре 2021 составила 17453грн.

Средняя зарплата по регионам / index.minfin.com.ua

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