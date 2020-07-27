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Украинцы массово переходят на самогон: эксперт пояснил тенденцию

27 июля 2020, 20:07

По словам Алексея Дорошенко, тенденцию с увеличением употребления "самодельного" алкоголя будет сложно изменить.

спиртное, алкоголь, самогон
Украинцы стали больше производить самогона / УНИАН

На фоне карантина и увеличения уровня безработицы, активно развивается самогоноварение и домашнее изготовление различных алкогольных напитков.

Этот промысел негативно сказывается на объемах продаж алкоголя от официальных производителей. Но изменить эту тенденцию сможем нескоро. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт Алексей Дорошенко.

По его словам, пить меньше украинцы не становятся. Разве что заменяют водку различными напитками домашнего приготовления.

"Раньше самостоятельное производство алкоголя было нерентабельным, но сегодня при достаточно больших акцизах и МРЦ (максимальная розничная цена - ред.), это становится более интересным. И мы же видим, что продаются и самогонные аппараты, и появляется самодельное вино, особенно на Закарпатье. Наблюдаем, что более крепкий алкоголь люди перерабатывают для себя на коньяк", - говорит эксперт и добавляет, что легальные производители снижают объемы своих продаж.

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Кроме того, официальным заводам сегодня приходится еще и конкурировать в неравных условиях с нелегалами. В то время как нелегалов уже понемногу вытесняет "домашний алкоголь".

При таких условиях вернуться украинским производителям алкогольной продукции на уровень докарантинных продаж сегодня трудно. И возможно это только при условии восстановления доходов украинцев.

"И по времени это где-то минимум года три", - отметил Дорошенко.

Как ранее писал Главред, ученые, консультирующие правительство США сообщили, что все американцы должны придерживаться правил и выпивать один алкогольный напиток в день - эквивалент небольшого стакана пива или вина.

новости Украины Алексей Дорошенко алкоголь
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