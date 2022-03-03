Украинцы, потерявшие работу из-за войны, получат компенсацию от государства - Зеленский

Украинцы, потерявшие работу из-за войны, получат компенсацию от государства / скриншот с видео

Правительство Украины подготовило программу помощи для всех украинцев, потерявших возможность работать из-за войны.

"Каждый наемный работник, каждый ФОПовец, каждый украинец, у которого Россия забрала возможность работать, получит 6,5 тысячи гривен без всяких условий", - заявил Зеленский в своем обращении к украинцам.

Отметим, что российские войска продолжают нести колоссальные потери после вторжения в Украину. С начала боевых действий оккупант потерял около 9000 человек личного состава, сообщили в Генштабе ВСУ.

Согласно последним данным от ООН, с начала полномасштабного вторжения России в Украину из нашей страны уже выехало около одного миллиона человек. Большинство беженцев едут в соседние страны - Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию и Молдову.