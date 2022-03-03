Россия понесла огромные потери: с начала вторжения ликвидировано около 9000 оккупантов

Россия ужасающие понесла огромные потери / facebook.com/GeneralStaff.ua

Российские войска продолжают нести колоссальные потери после вторжения в Украину.

С начала боевых действий оккупант потерял около 9000 человек личного состава, сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 9000 человек ,

, танков ‒ 217 ед,

ББМ – 900 ед,

артиллерийских систем – 90,

РСЗО - 42,

средства ПВО – 11,

самолетов – 30 ед (информация уточняется),

вертолетов – 31 ед (информация уточняется);

автомобильной техники - 374,

легкие скоростные катера - 2 ед,

цистерн с ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

Стоит отметить, что данные ориентировочные и уточняются, так как подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

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В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Читайте такжеРоссийские захватчики ударили по Чернигову: пылает нефтебазаРано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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