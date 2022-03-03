Россия понесла огромные потери: с начала вторжения ликвидировано около 9000 оккупантов

ВСУ продолжают уничтожать противника.
Российские войска продолжают нести колоссальные потери после вторжения в Украину.
С начала боевых действий оккупант потерял около 9000 человек личного состава, сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217 ед,
- ББМ – 900 ед,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО - 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед (информация уточняется),
- вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
- автомобильной техники - 374,
- легкие скоростные катера - 2 ед,
- цистерн с ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
Стоит отметить, что данные ориентировочные и уточняются, так как подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Вторжение России в Украину
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Читайте такжеРоссийские захватчики ударили по Чернигову: пылает нефтебазаРано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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