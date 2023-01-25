Украине стоит бомбить дронами Кремль, чтобы "опускать" Россию - Небоженко

Виктор Небоженко подчеркнул, что именно такие вещи сильно бьют по всем россиянам, от глубинки до первого лица.

Виктор Небоженко, Кремль / Главред, УНИАН

Россия не применит ядерного оружия даже если Украина прорвется в Москву. Основной темой 2023 года будет ракетно-дроновая дуэль.

В интервью Главреду политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко отметил, что РФ способна только предпринять очередную попытку массового обстрела крупнейших украинских городов Украины.

"Ничего больше Россия сделать уже не может - ни ядерное оружие, ни баллистические ракеты ею уже не применимы. Россия же сражается "с НАТО и США", поэтому бомбить какую-нибудь Хацапетовку – не значит нанести удар по Вашингтону или Берлину. Ведь Запад больше не боится ядерной атаки на себя, а потому Кремль уже не достигает своей цели", - пояснил политолог.

По его словам, какими бы не были события на фронте, основной темой 2023 года будет ракетно-дроновая дуэль.

"Россия попытается нанести ущерб Украине, Украина – России, но у нас больше возможностей для этого. Россия, в отличие от Украины, материального ущерба не чувствует, но реагирует на символические удары. А они очень просты – Крымский мост, крейсер "Москва", бомбардировка украинскими дронами Кремля и так далее", - пояснил Небоженко.

Он подчеркнул, что именно такие вещи сильно бьют по всем россиянам, от глубинки до первого лица.

"И эта дуэль будет не для мести, Украине стоит бить туда, где есть символические, важные для России места. Важный момент – у Украины есть стратегия. И мы будем бить так, чтобы постоянно "опускать" в глазах мира Россию и ее армию. И это будет правильно", - подытожил эксперт.

Напомним, что в российских Telegram-каналах начали появляться фото и видео с установками ПВО, которые разместили на крышах зданий и свободных площадках в Москве. Вместе с установкой в Заречье их уже минимум пять.

Ранее сообщалось, что в центре столицы страны-агрессора РФ Москвы установили системы противовоздушной обороны прямо на крыши двух зданий – бизнес-центра в Тетеринском переулке и здания российского Минобороны. Там поставили зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь".

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