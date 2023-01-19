"Он это сделает": Грозев заявил, что Путин всерьез рассматривает возможность ядерного удара по Польше

Путин в конце концов это сделает, если никакого другого выхода у него не останется, считает Грозев.

Путин всерьез рассматривает возможность ядерного удара по Польше / УНИАН, ua.depositphotos.com

Руководитель независимого международного разведывательного сообщества Bellingcat Христо Грозев заявил, что российский диктатор Владимир Путин серьезно рассматривает возможность ядерного удара по Польше.

Комментируя возможные сценарии конфликта России и НАТО, Грозев в интервью "Главкому" отметил, что в этом случае не так важны варианты действий Путина, значительно важнее, как на это будет реагировать коллективное мероприятие.

"Готовы ли западные державы в определенный момент вступить в войну и что для них является красной линией. Ибо, судя по той информации, которую я получал еще даже до начала крупномасштабной войны, русский вождь готов пойти на ядерный шаг в меньшем или большем масштабе. Хотя, в идеальных условиях не хотел бы использовать этого последнего аргумента в войне с Украиной. В таком случае исчезнет всякий смысл искать социальное оправдание для русских. Нарратив о помощи "братскому народу" тогда просто полностью самоуничтожится", - пояснил он.

Кроме того, по словам Грозева, российский диктатор вполне серьезно рассматривает возможность нанесения ядерного удара по Польше.

"И он таки в конце концов это сделает, если никакого другого выхода у него не останется. Ведь способен на такое", - убежден руководитель Bellingcat.

Путин шантажирует Украину ядерным оружием

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ждет крах. Путина об этом уже предупредили.

Недавно украинский дипломат Владимир Ельченко сообщил, что у Соединенных Штатов Америки есть инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда РФ даст некоторое тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - отметил он.

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