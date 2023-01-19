"Пора перестать дрожать перед Путиным": Подоляк резко обратился к Шольцу относительно танков для ВСУ

Советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что Украине нужны танки, ведь это ключ к правильному завершению войны.

Подоляк резко обратился к Шольцу, который колеблется из-за танков для ВСУ / ОПУ, ua.depositphotos.com

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк резко обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу, который никак не может решиться на поставку танков Leopard Вооруженным силам Украины.

Как отметил Подоляк на своей странице в Twitter, настоящее лидерство – это показывать пример, а не оглядываться на других.

Советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что Украине нужны танки, ведь это ключ к правильному завершению войны.

Подоляк также пристыдил Шольца, заявив, что настало время прекратить трепетать перед российским диктатором Владимиром Путиным.

"Настоящее лидерство – это показывать пример, а не оглядываться на других. Никаких табу нет. От Вашингтона до Лондона, от Парижа до Варшавы звучит одно: Украине нужны танки, танки – ключ к правильному завершению войны. Время перестать дрожать перед Путиным, время сделать последний шаг", - написал он.

Танки Leopard для Украины

17 января СМИ писали о том, что в Германии вскоре может быть принято решение о предоставлении Украине танков Leopard.

18 января стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц готов передать Украине боевые танки Leopard 2 лишь после того, как Вашингтон примет решение о поставках ВСУ боевых танков M1 Abrams.

В Белом доме ответили канцлеру Германии Олафу Шольцу о поставках танков в Украину. У Байдена считают, что каждая страна должна принимать собственное суверенное решение о предоставлении военной помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросе поставки танков для Украины не должно быть колебаний. Таким образом украинский лидер намекнул на Германию, которая до сих пор не приняла решение о передаче или реэкспорте танков в рамках военной помощи нашей стране. По словам президента, есть конкретные вещи, от которых зависит устойчивость Украины на поле боя.

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