Украинка получила первые водительские права в 79 лет

Ольга Перепелица села за руль на восьмидесятом году жизни / скриншот ТСН

В Николаеве местная жительница - 79-летняя Ольга Перепелица - успешно сдала экзамены и получила первое в своей жизни водительское удостоверение.

В сервисном центре МВД отметили, что женщина училась на отлично и все экзамены сдала с первого раза, передает ТСН.

"В первом экзамене допускаются две ошибки, было осуществлено одну ошибку. Не все молодые так справляются", — сказал руководитель центра Вадим Шмулько.

По словам женщины, за руль она решила сесть по необходимости – муж заболел, поэтому ей пришлось научиться водить машину. При этом женщине отказали в двух заведениях, прежде чем она смогла начать обучение.

К слову, муж Ольги Ивановны всю жизнь занимался машинами. На деньги от продажи последнего автомобиля супруги приобрели электромобиль, и женщина начала учиться управлять. Она призналась, что ездила возле своего дома без прав, пока не остановили патрульные.

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Пока что новоиспеченный автомобилист ездит только в аптеки, в больницу и на базар, но уже собирается расширить свой маршрут и поехать к внукам в другой район города.

Как сообщал Главред, 16 февраля 2021 года парламент приравнял цифровые водительские права в приложении Дія к бумажным.

Теперь водитель может предъявлять электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования (ОСАГО) полицейским для удостоверения своей личности и права на вождение.