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Украинские овощи станут вдвое дороже импортных: в чем проблема

10 января 2022, 16:42
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Энергоресурсы в себестоимости украинских тепличных овощей - это 50-60% окончательной цены.

Овощи
Овощи взлетят в цене в два раза / ua.depositphotos.com

Высокие тарифы на энергоносители спровоцируют рост цен на овощи отечественного производства. Тепличные хозяйства будут вынуждены повышать цены на свою продукцию из-за высокой себестоимости.

Эксперты прогнозируют, что украинские овощи будут стоить в 2 раза дороже импортных. А если газ подорожает еще больше, то это может привести к полной остановке тепличной отрасли Украины.

"Уже сейчас инфляция в промышленности побила исторический рекорд и достигла 57%. Ее колоссальный разрыв с потребительской инфляцией в 11% станет одной из причин затяжного кризиса на внутреннем рынке. Минимум 50% производств получат убытки", – отметили в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП).

Энергоресурсы в себестоимости украинских тепличных овощей - это 50-60% окончательной цены.

"Поэтому некоторые из украинских комбинатов уже закрылись. В т.ч. один из крупнейших в Европе, расположенный под Киевом", – добавили эксперты.

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По их прогнозам, подорожание достигнет как минимум 40%, но ситуацию оно не спасет.

"Ведь потребитель не будет покупать, например, украинскую рукколу по 60 грн, когда рядом на прилавке итальянская – за 35 грн", – подчеркнули в УСПП.

Также эксперты отметили, что Украина может потерять целую тепличную отрасль. Ведь "консервация" тепличных конструкций технологически невозможна.

Читайте такжеЦены на недвижимость изменятся: сколько будет стоить жилье в 2022 годуНапомним, ранее в Украине существенно подорожали огурцы. За неделю их стоимость взлетела с 65 грн за кг до 99 грн за кг. При этом купить эти овощи можно было не во всех супермаркетах.

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