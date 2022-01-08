100 грн за кг: в Украине стремительно подорожал популярный овощ

Цена выросла почти на 50% / 1zoom.ru

На украинских прилавках цена на огурцы за неделю выросла почти на 50%. Ранее этот овощ стоил в районе 65 грн за кг, а теперь 95 грн за кг в среднем.

Эксперты связывают подорожание с высоким спросом, в частности, праздничным ажиотажем, и ограниченным предложением. Так как большинство украинских комбинатов уже завершили сезон продаж, а поставки с внешнего рынка, в основном из Турции, пока нестабильные.

Между тем, сейчас в Ашане огурцы продают от 92,90 до 99,50 грн за килограмм. При этом, купить можно только овощ украинского производства, импортных в наличии по состоянию на субботу, 8 января, нет.

В Сильпо свежих огурцов в продаже не найти. Сеть супермаркетов предлагает покупателям только маринованный и квашеный продукт.

Напомним, украинское правительство ввело предельный уровень торговой надбавки на хлеб и батон. Это значит, что до окончания карантина розничные торговцы не могут устанавливать наценку выше, чем 10%, говорится в постановлении правительства от 30 декабря 2021 г. № 1432.

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