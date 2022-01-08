100 грн за кг: в Украине стремительно подорожал популярный овощ

В некоторых магазинах его и вовсе не найти.
На украинских прилавках цена на огурцы за неделю выросла почти на 50%. Ранее этот овощ стоил в районе 65 грн за кг, а теперь 95 грн за кг в среднем.
Эксперты связывают подорожание с высоким спросом, в частности, праздничным ажиотажем, и ограниченным предложением. Так как большинство украинских комбинатов уже завершили сезон продаж, а поставки с внешнего рынка, в основном из Турции, пока нестабильные.
Между тем, сейчас в Ашане огурцы продают от 92,90 до 99,50 грн за килограмм. При этом, купить можно только овощ украинского производства, импортных в наличии по состоянию на субботу, 8 января, нет.
В Сильпо свежих огурцов в продаже не найти. Сеть супермаркетов предлагает покупателям только маринованный и квашеный продукт.
Напомним, украинское правительство ввело предельный уровень торговой надбавки на хлеб и батон. Это значит, что до окончания карантина розничные торговцы не могут устанавливать наценку выше, чем 10%, говорится в постановлении правительства от 30 декабря 2021 г. № 1432.
Читайте также:
- Названы шесть способов вкусно и здорово приготовить огурцы и это не салат: что с ними делать
- "Обновят исторические рекорды": в Украине прогнозируют запредельные цены на огурцы и помидоры
- Еще один либеральный огурец проквасился окончательно
- Впервые в истории: Украина начала покупать огурцы в России
- Цена на огурцы в Украине взлетела до 50 грн/кг: украинцев предупредили о новом ударе по карманам
- Цены рекордно взлетели: в Украине резко подорожали огурцы и помидоры