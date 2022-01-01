Украинские порты теперь закрыты для российских кораблей: запрет вступил в силу

Украина закрыла порты для российских кораблей / УНИАН

В Украине вступил в силу закон "О внутреннем водном транспорте". С 1 января 2022 года начал действовать запрет на доступ во внутренние воды нашей страны для российских кораблей.

Это связано с тем, что Россия признана в Украине страной-агрессором с 2015 года. В статье 45 документа говорится, что в наши внутренние воды не смогут попасть суда, которые плавают под флагом РФ, принадлежат россиянам или физическим или юридическим лицам, относительно которых Украина ввела санкции.

Читайте такжеУ Байдена предупредили Путина: США ударят мощными санкциями в случае вторжения в УкраинуТаким образом, право на проход по внутренним водам Украины могут получить только корабли, никак не связанные со странами, признанными у нас государствами-агрессорами или государствами-оккупантами.

Также запрещается регистрация в Государственном судовом реестре Украины плавсредств россиян.

Ранее мы сообщали, что украинцам могут запретить переезжать или менять место жительства в случае запуска на территории Украины или в отдельных местностях военного положения. Запреты или ограничения осуществляются военным командованием, а также органами исполнительной власти и местного самоуправления.

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