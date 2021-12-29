Запрет на переезд и смену места жительства: в Украине объявили о планах на случай военного положения

Украинцам могут запретить смену жительства в случае военного положения / Reuters

Украинцам могут запретить переезжать или менять место жительства в случае запуска на территории Украины или в отдельных местностях военного положения. Запреты или ограничения осуществляются военным командованием, а также органами исполнительной власти и местного самоуправления. Правила не будет относиться к ситуациям, когда место пребывания или проживания одновременно будет меняться на регистрацию в тех местностях, где военное положение не введено. Такое постановление было принято в ходе заседания Кабмина в среду, 29 декабря.

Как сообщает Укринформ, правительство утвердило Порядок установления запрета или ограничения на выбор места пребывания или жительства лиц на территории, где действует режим военного положения.

Запрет на переезд и смену жительства в Украине

В пояснительной записке к документу указано, что постановление создано для того, чтобы определить, каким образом военное командование и возможные военные администрации будут запрещать или ограничивать выбор места жительства лиц, которые живут на территории, где действует военное положение.

"Проект постановления разработан с целью определения механизма реализации мероприятий по установлению военным командованием вместе с военными администрациями (в случае их образования) запрета или ограничения на выбор места жительства (пребывания) лиц на территории, на которой действует военное положение", - отмечается в документе.

Кроме того, уточняется, что данные меры могут действовать на основании положений Конституции Украины, законов о правовом режиме военного положения, свободе передвижения и выбора места жительства, предоставлении публичных услуг о регистрации места жительства, указе президента и других нормативно-правовых актов.

Реклама

Кто будет принимать решение об ограничении выбора места жительства

В МВД рассказали, что решение о запуске запрета или ограничения на смену места жительства будет приниматься военным командованием на основании указа президента Украины. Военное положение может быть введено как по всей территории страны, так и в отдельных местностях.

В каких случаях разрешат переезжать/менять место жительства

Требования не распространяются на случаи, когда место пребывания или проживания одновременно меняется на другое место регистрации, пребывания или проживания на территории, где нет военного положения.

Действия властей в случае военного положения

Военное командование, а также военные администрации в случае их создания, должны самостоятельно или с подключением органов исполнительной власти и местного самоуправления, принять решение о запрете или ограничении выбора места проживания людей.

Если такое решение будет принято, население должно быть немедленно проинформировано путем средств массовой информации.Читайте такжеРешение будет принято без промедлений: в СНБО оценили шансы введения военного положения Украине

Власти должны объяснить причины и обстоятельства ситуации, которая может нести угрозу населению.

Также людям должны объяснить, на какой срок вводятся запреты или ограничения на выбор места жительства.

Угроза военного вторжения России в Украину

Россия сконцентрировала свои войска у границ Украины. Однако, по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Киев не намерен запускать режим военного положения и продолжит противостоять агрессии РФ в рамках действующей политико-правовой ситуации.

Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина не собирается вводить режим военного положения.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что несмотря на усиление российского военного присутствия у украинских рубежей, ситуация не является критичной. По его словам, для наступления России понадобится минимум 500-600 тысяч военных.