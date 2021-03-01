Украинские военные готовятся к наступлению в городах

Назван силовой сценарий, как закончить войну на Донбассе / УНИАН

Украинские Вооруженные силы отрабатывают боевые действия в городе. Учения уже полным ходом идут на полигонах Широкий Лан, Яворовской и Ровненский.

Как пояснил глава правления Украинского милитарного центра Тарас Чмут, большая часть оккупированного Донбасса – это как раз крупные городские агломерации. В связи с этим военных и готовят к возможному силовому освобождению оккупированных регионов.

"Как минимум для того, если будет принято решение о силовом освобождении этих территорий, чтобы военнослужащие знали, как им действовать", – цитирует РБК-Украина военного эксперта.

При этом отмечается, что силовой сценарий освобождения Донбасса – не окончательный и далеко не единственный вариант развития событий. Говорить о том, что это приоритетный сценарий для украинских властей, пока нельзя.

Ранее Главред писал о том, что несмотря на санкции и поддержку Киевом США, Украине по-прежнему грозит опасность начала полномасштабной войны со стороны северного соседа. Детальнее читайте в нашем материале Пять сценариев победы: как Украина собирается возвращать Донбасс.

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